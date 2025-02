Is de GP van Monaco een saaie optocht in plaats van een race? Niet in 2025! Althans, als we de Formule 1 en de FIA mogen geloven. Een voorstel om het aantal verplichte pitstops tijdens ‘het kroonjuweel’ op te krikken naar twee werd woensdag goedgekeurd. Alvorens Max Verstappen en consorten over de finish komen in het prinsdom, moeten ze minimaal twee bandenwissels hebben gemaakt.

De Formule 1-commissie besprak afgelopen dinsdag al een regelwijziging voor de Grand Prix van Monaco. De afgelopen jaren was er veel te doen over de competitieve waarde van de historische race. Het stratencircuit is geliefd bij zowel fans als coureurs, maar met de huidige Formule 1-auto’s is de kwalificatie vaak interessanter dan de race. De kans dat je iemand kunt inhalen op deze nauwe baan is immers gering.

Minimaal drie stints

Daarom werd deze week een voorstel ingediend om meer pitstops te verplichten. Zo krijgen teams meer gelegenheid voor een zogenaamde undercut – eerder pitten dan de concurrentie en daarmee een plek winnen op de baan. Ook de sportadviescommissie heeft het voorstel inmiddels goedgekeurd, waarmee de kogel door de kerk is. Tijdens de aankomende GP van Monaco, 24 tot en met 26 mei, moeten de coureurs verplicht twee keer naar binnen voor nieuwe banden.

Belangrijk om te onthouden: niet alle compounds hoeven te worden gebruikt. De regel dat elke coureur minimaal twee verschillende sets banden moet inzetten, blijft van kracht. Zolang elke rijder maar drie verschillende stints rijdt, is het goed.

