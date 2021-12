Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, stelt dat de Formule 1 geen tekenen ziet dat de fans de kalender van dit jaar, en komend jaar, ’te veel’ vinden. Volgens hem willen de fans enkel meer races, al moet er dan ook rekening gehouden worden met de teams.

De Formule 1-kalender is de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Dit jaar stonden er nog 23 races op de planning, maar enkele afgelaste races – die ook deels vervangen werden – dankzij de coronapandemie zorgden ervoor dat het er 22 werden. De Formule 1 heeft recentelijk de kalender voor 2022 gepresenteerd, waar opnieuw 23 races op staan. Bovendien hebben ze er geen geheim van gemaakt dat er de komende jaren mogelijk 25 races op de kalender komen. Volgens sportief directeur Ross Brawn laat dat alleen maar zien hoeveel interesse er vanuit landen komt om een race te organiseren.

“We hebben het geluk dat we veel interesse hebben van promotors en landen die een Grand Prix willen organiseren”, wordt Brawn geciteerd door Motorsportweek. “Er komen nog enkele geweldige races aan. We hebben dit jaar in Saoedi-Arabië een race, we hebben net een race in Qatar gehad en zij kijken wat zij voor de toekomst doen qua circuit. We hebben volgend jaar natuurlijk ook nog Miami. Het is een welkome opwaartse trend om steeds meer races te hebben, maar er is ook een limiet aan wat we kunnen bereiken en wat de teams kunnen.”

Volgens Brawn zijn er vooralsnog geen tekenen dat de fans ‘geen verzadiging’ krijgt van de nu al volle kalender. “Van het grootste deel van de fans krijgen we geen boodschap dat we er te veel hebben”, stelt hij. “Ze willen gewoon meer, dus we proberen die balans te vinden.”

Mocht de kalender de komende jaren inderdaad steeds verder worden uitgebreid, dan wil Brawn wel denken aan mogelijkheden om de druk op de teams per weekend wat te verlagen. “Nu arriveren ze vaak al op maandag of dinsdag om zich voor te bereiden. Als je dan net een race hebt afgerond, dan ga je direct door als de week erop weer een race volgt. Teams die dat willen kunnen hun programma met een dag inkorten. Er komt dan ook een avondklok zodat ze in de aanloop naar een race op het circuit niet te lang doorwerken. Het gaat erom dat we het weekend efficiënter maken.”