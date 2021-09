Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, denkt dat Lewis Hamilton na het behalen van zijn honderdste zege ‘nog wel twintig races’ zou kunnen winnen. Brawn is onder de indruk van de ‘verbluffende’ Hamilton, die volgens hem ‘nog steeds zeer competitief en gemotiveerd’ is.

Hamilton behaalde zijn 99ste zege in zijn thuisrace op Silverstone, maar daarna begon de reeks zonder zeges. De Brit vroeg zichzelf ook af wanneer die bijzondere honderdste zege zou komen, maar na vier races kwam die zege er dan toch. Op het Sochi Autodrom leek het er echter een lange tijd op dat de droogte in ieder geval vijf races zou duren aangezien hij niet in de buurt kwam van Lando Norris voor een inhaalactie. Maar een goede zet toen de regen in de slotfase viel bezorgde hem de historische honderd zeges, waarmee hij de eerste coureur is die de drie cijfers haalt. Volgens de sportief directeur van de Formule 1, Ross Brawn, zou de ‘verbluffende’ Hamilton er nog zeker twintig meer kunnen halen.

“Het is een mijlpaal waarvan niemand dacht dat iemand dat ooit zou halen”, schrijft Brawn in zijn column. “Michaels aantal van 91 lag zo ver voor op wat iemand anders op dat moment ooit had gedaan, dat het onvoorstelbaar leek dat iemand er ook maar in de buurt zou komen. Maar toen deed Lewis het – en nu heeft Lewis honderd overwinningen. Er is niets dat hem tegenhoudt.”

Lees ook: Mercedes zit met vraagtekens rondom motor: ‘Uitvalbeurt is geen optie’

“Wie weet waar het gaat eindigen?”, vervolgt Brawn. “Hij rijdt nog zeker een paar jaar en hij zal elk jaar nog races blijven winnen. Ik denk niet dat we kunnen voorspellen dat hij de tweehonderd haalt, maar we kunnen zeker wel voorspellen dat hij er nog twintig meer zal winnen aangezien hij nog steeds zeer competitief en gemotiveerd is. Het is gewoon verbluffend. Het is een aantal waarvan niemand ooit dacht dat het bereikt zou worden”, aldus Brawn.

Foto: BSR Agency