De coureurs zijn in Brazilië aangekomen voor de laatste race van de tripleheader (VS, Mexico en Brazilië). Op het historische circuit van Interlagos zijn de coureurs alweer in de paddock te vinden. Van een goedlachse Max Verstappen tot een schitterend eerbetoon van Lewis Hamilton aan de grote Ayrton Senna. We nemen je mee door de leukste foto’s van de donderdag in Brazilië.

Bij aankomst in de paddock is er een grote verandering. De intussen geroemde snor van Valtteri Bottas is achtergebleven in Mexico-Stad. Misschien is het voordeliger voor de aerodynamica.

Ferrari-coureur Carlos Sainz wil zich zelf belonen met een goede bak koffie. Hij heeft in ieder geval wel wat weg van een jongere George Clooney.

Max Verstappen lijkt relaxter dan ooit. Dat is natuurlijk ook niet gek, aangezien de Nederlander de wereldtitel al op zak heeft. De goedlachse Nederlander is fanatiek aan het grappen en grollen tijdens de persconferentie.

Een andere vorm van ontspannen. Terwijl Verstappen geniet van zijn successen, lijkt Lance Stroll er dit weekend vrij weinig zin in te hebben. De Canadees en zijn team kennen de laatste weken een moeilijke fase. Het lijkt erop dat Stroll daar klaar mee is.

Eerbetoon aan Senna

Lewis Hamilton wordt vaak geroemd om zijn bijzondere outfits, maar in Brazilië staat deze in het teken van een speciaal persoon. De Brit verschijnt in de paddock met een jasje waarop aan de achterkant de legendarische Ayrton Senna staat afgebeeld. Senna is nog altijd razend populair, daarom zal het jasje ook de Braziliaanse harten sneller doen kloppen.

Daniel Ricciardo verschijnt in Brazilië met een brede glimlach (zoals we van hem gewend zijn). De Australiër lijkt de oude versie van zichzelf te hebben hervonden. We gaan aankomend weekend zien of ‘The Honey Badger’ wederom op zijn best is.

