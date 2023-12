Welkom achter de schermen bij FORMULE 1 Magazine! Onze verslaggevers zijn bij elke Grand Prix aanwezig en delen in deze rubriek hun persoonlijke, meest opvallende en leukste momenten van dit seizoen. Met vandaag Frank tijdens de Grand Prix van Brazilië.

De techniek schrijdt voort. Bij de ontwikkeling van de auto’s voor komend jaar maken de Formule 1-teams onder andere gebruik van kunstmatige intelligentie. Ook in de journalistiek is Artificial Intelligence een heet hangijzer. Zo experimenteerde FORMULE 1 Magazine in november met een cover die tot stand kwam met behulp van AI. Dat was naar aanleiding van de aanstaande GP in Las Vegas. Maar journalistiek is en blijft mensenwerk. En gelukkig maar, zo ondervond ik zelf tijdens de Grand Prix van Brazilië.

Snel anticiperen is belangrijk in de Formule 1. Op de baan geldt dat voor de coureurs, naast de baan voor stukjesschrijvers zoals ik. In Brazilië kreeg ik last minute de mogelijkheid voor een uitgebreid interview met Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull Racing. In de praktijk betekende het dat ik in het mediacentrum nog net even tijd had om een paar verdiepende vragen te verzinnen voordat ik naar de afgesproken locatie moest.

Uit nieuwsgierigheid besloot ik de volgens velen onbeperkte mogelijkheden van Chat GPT eens uit te proberen als een nieuwe, snelle manier om achtergrondinformatie over een persoon of onderwerp te vergaren. Ik stelde de computer enkele gerichte vragen en, verrek, ik kreeg interessante informatie over Waché terug. Over zijn passie voor luchtvaart, het feit dat hij zelf een vliegbrevet had en niets liever deed dan het luchtruim verkennen en dat hij zijn opgedane kennis in de luchtvaart ook gebruikte bij zijn werkzaamheden in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes. Dat was nog eens een leuke insteek voor een verhaal, bedacht ik me.

Geïnspireerd door de dankzij AI verkregen informatie haastte ik me naar de hospitality-unit van Red Bull, waar Pierre Waché vrijwel meteen aanschoof. Ik trapte het gesprek af en vertelde dat ik het uiteraard met hem wilde hebben over de ontwikkeling van de RB19, de prestaties van Max Verstappen en zijn leven in het Verenigd Koninkrijk, maar dat ik toch wilde beginnen met een paar vragen over vliegen. Hij keek me verwonderd aan. ‘Waarom?’, vroeg hij.

Ik kreeg een bepaald voorgevoel… Ik vertelde voorzichtig dat ik volgens mij ergens had gelezen dat hij een passie had voor vliegen. Nou, reageerde Waché meteen gevat, het klopt dat hij gedurende een F1-seizoen honderden uren in een vliegtuig en op vliegvelden doorbrengt, maar een passie wilde hij het beslist niet noemen. Eerder een noodzakelijk kwaad. Ik wist genoeg. Ik schakelde snel door naar de andere gespreksthema’s.

Het werd uiteindelijk een heel leuk persoonlijk interview met veel anekdotes en inzichten van één van de sleutelfiguren achter de schermen bij Red Bull. En ik was meteen weer bevestigd in mijn heilige overtuiging: journalistiek is en blijft mensenwerk.

