Voormalig Formule 1-coureur en analist Ralf Schumacher plaatst zijn vraagtekens bij de huidige technisch directeur van Red Bull, Pierre Waché, en stelt dat hij vooralsnog onderdoet voor diens voorganger Adrian Newey. De afgelopen jaren heeft Red Bull meerdere vooraanstaande teamleden verloren aan rivaliserende teams, wat een mogelijke verklaring kan zijn voor het huidige gebrek aan prestaties. Schumacher legt de schuld bij teambaas Christian Horner.

Naast Adrian Newey – die inmiddels ontwerpen maakt voor Aston Martin – verloor Red Bull hoofdontwerper Rob Marshall, strateeg Will Courtenay en sportief directeur Jonathan Wheatley. Volgens kenners is het vertrek van Newey de grootste aderlating geweest. De bewierookte Brit tekende al sinds de beginjaren in 2006 voor de Oostenrijkse renstal. Sindsdien verkeert het team in een vormdip; in 2024 zakte het van de leiderspositie terug naar de derde plaats in het kampioenschap. Ook in het huidige seizoen staat Red Bull derde, op negenennegentig punten achterstand van McLaren.

‘Horner is zijn positie ontgroeid’

“Naar mijn mening is Pierre Waché gewoon geen Adrian Newey”, aldus Ralf Schumacher tegenover de Duitse tak van Sky Sports. “Het zal dus moeilijk worden.” Volgens Schumacher zijn alle problemen bij Red Bull begonnen bij Christian Horner; hij had Newey nooit mogen laten gaan. “Horner heeft het hele team nota bene opgebouwd, samen met Helmut Marko was hij verantwoordelijk”, vervolgde de Duitser. “Hij had dit moeten voorzien. Adrian Newey had nooit mogen vertrekken.”

LEES OOK: Montoya geeft Norris een wake-up call: ‘Piastri is in zijn hoofd gekropen’

Schumacher sprak van een ‘klassiek managementprobleem’ bij Red Bull. “Horner denkt bij zichzelf: ‘De dingen gaan zoals ze gaan, ik heb Newey niet nodig.’ Maar daar begint juist het probleem. Horner is zijn positie binnen het team ontgroeid en nu moet hij op de blaren zitten. Bij hem krijg je altijd het gevoel dat hij zich wil bewijzen binnen het team en alles bloedserieus neemt. Ik betwijfel of dat wel zo goed is.”

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.