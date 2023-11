Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull Racing, is de stille kracht van het team. Via Michelin en BMW-Sauber belandde de Fransman in 2013 in Milton Keynes. In een exclusief interview met FORMULE 1 Magazine vertelt hij over onder andere de prestatiedruk bij Red Bull. “Op ons niveau is niet de perfectie die je nooit bereikt belangrijk, maar aandacht voor details.”

In de nieuwe extra dikke special van FORMULE 1 Magazine – Het Jaar van Max – staat een groot interview met Pierre Waché. Lees hieronder een passage uit dat verhaal.

“Bij Red Bull hebben we in principe alle middelen en zijn er dus geen excuses om te verliezen”, vertelt Waché. Dat maakt volgens hem dat de druk veel hoger ligt en ook persoonlijker aanvoelt. “In ieder geval bij mij. Ik ben een perfectionist. Technische mensen zijn strikt. Op ons niveau is niet de perfectie die je nooit bereikt belangrijk, maar aandacht voor details. Want daarmee maken we het verschil. In ons vak is een auto die 1% langzamer is een slechte auto, dat is bizar als je erover nadenkt.”

‘We hebben Checo niet goed begrepen’

Wat dat betreft heeft Pierre Waché met zijn team van zo’n 300 ingenieurs en zo’n 300 mensen aan productiepersoneel bij Red Bull goed werk afgeleverd. Max Verstappen won dit seizoen 19 van de 22 races, Sergio Pérez won er twee. Nog nooit was een team zo dominant. Waché zegt daardoor verrast te zijn.

Ook Waché heeft zichzelf de vraag gesteld of de RB19 nou zo snel was of Max Verstappen zo goed. Daarover zegt hij: “Een snelle auto is een auto waarmee de coureur maximaal kan presteren. In dat opzicht hebben we gefaald, omdat slechts één coureur, Max in dit geval, er goed mee overweg kon. Dat is een talent van Max, dat hij de auto gedurende het hele seizoen en onder verschillende omstandigheden goed wist te gebruiken. Aan de andere kant hebben wij op onze beurt Checo wellicht niet goed begrepen wat hij nodig heeft om ook het potentieel uit de RB19 te kunnen halen.”

