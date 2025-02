De Amerikaanse nieuwssite Sportico heeft een lijst met de honderd best betaalde atleten in het kalenderjaar 2024 naar buiten gebracht. Max Verstappen prijkt daarop op de achttiende plaats, met een inkomen van 76 miljoen dollar (ruim 72 miljoen euro). In 2023 stond de Nederlandse wereldkampioen nog op de vijftiende plaats, hoewel hij in dat jaar één miljoen dollar minder op zijn bankrekening mocht bijschrijven.

Net als in 2023, 2022 en 2021, is Max Verstappen de enige Nederlander op de lijst van de in sportindustrie gespecialiseerde Amerikaanse nieuwssite Sportico. In 2021 drong de toen kersverse wereldkampioen de lijst binnen op plek 95. Het jaar erop klom hij naar de dertigste plaats, waarna Verstappen in 2023 als nummer vijftien voor het eerst boven zijn rivaal Lewis Hamilton stond.

De Brit is dit jaar terug te vinden op plek 22 en zakt daarmee, net als de Red Bull-coureur, drie plaatsen in de rangorde. Waar Verstappen er ‘licht’ op vooruitgaat, moet Hamilton het doen met 41,1 miljoen dollar, beduidend minder dan de vijftig miljoen die hij in 2023 opstreek. In 2021, het eerste jaar van Sebastian Vettel bij Aston Martin, splitste de Duitser de twee kemphanen op de lijst met een inkomen van 27 miljoen dollar, goed voor plek 78.

Leeftijdsgenoot doet het beter

Dit is de vierde jaarlijkse lijst van Sportico met ’s werelds best betaalde atleten. Er komt, net als in 2023, geen vrouw in voor. Cristiano Ronaldo is de onbetwiste lijstaanvoerder met een inkomen van 260 miljoen dollar. Lionel Messi, die andere grootheid in het voetbal, heeft het met zijn 37 jaar ook niet slecht voor elkaar als nummer vier op de lijst. Om de algehele top tien binnen te dringen, moet Verstappen nog flink wat centen bij elkaar rijden. Het inkomen van nummer negen, leeftijdsgenoot Kylian Mbappé, wordt geschat op 110 miljoen dollar.

De schattingen zijn gebaseerd op de inkomsten in het kalenderjaar 2024. De eerste twee ranglijsten van Sportico waren gebaseerd op inkomsten over 12 maanden tussen juni 2020 en mei 2021 en vervolgens juni 2021 tot mei 2022. Het salaris en prijzengeld omvatten alle bonussen die in die periode zijn uitgekeerd, waaronder betalingen voor signeersessies en incentives.

