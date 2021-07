Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes heeft een lijst gepubliceerd met de best verdienende Formule 1-coureurs. Sinds 2014 is Lewis Hamilton altijd de grootverdiener geweest en ook dit jaar prijkt zijn naam bovenaan de ranglijst. Ook Max Verstappen hoeft zeker niet op een houtje te bijten.

Om de lijst op te stellen heeft Forbes hier en daar wel wat moeten gokken. Van veel coureurs zijn de officiële salarissen uiteraard niet openbaar. Om zo waarheidsgetrouw mogelijk te blijven maakte het blad voor het opstellen van de lijst gebruik van andere financiële en juridische documenten, evenals nieuwslekken en gesprekken met ‘insiders’. Ook maakte het tijdschrift onderscheid tussen het vaste salaris en de bonussen die een coureur zou kunnen verdienen.

Met een geschat inkomen van 62 miljoen dollar, inclusief bonussen, is Hamilton veruit de bestbetaalde coureur op de grid. De zevenvoudig wereldkampioen strijkt bij Mercedes dit jaar 55 miljoen dollar salaris op, zo gokt Forbes. Dat kan met de geprojecteerde bonussen nog met zevenmiljoen dollar oplopen dus. Geprojecteerd, omdat Forbes in hun berekening gebruik maakt van het aantal punten en de klassering na de eerste tien races van het seizoen. Momenteel staat Hamilton nog achter Verstappen in het wereldkampioenschap. Mocht hij in de tweede helft van het seizoen de Nederlander nog voorbij gaan en zijn achtste titel pakken, kunnen zijn bonussen nog verder oplopen.

Verstappen is de op-een-na-best betaalde coureur van het veld. Met een jaarsalaris van 25 miljoen en een geschatte bonus tot wel 17 miljoen dollar als hij wereldkampioen wordt, kan de Limburger het dure leven van zijn woonplaats Monaco prima betalen. Verstappen kan dus rekenen op 42 miljoen dit jaar en rekent Forbes inkomsten uit andere bronnen, zoals bijvoorbeeld sponsorcontracten, niet mee. Ook zonder sponsors harken de duurste twee coureurs samen echter al ruim 100 miljoen dollar binnen.

Op de derde plaats zet Forbes Fernando Alonso, die dit jaar met Alpine terugkeerde in de Formule 1. Volgens het zakenblad, dat ook als inspiratie diende voor het opstellen van de Nederlandse Quote 500, verdient de Spanjaard, net als Verstappen, 25 miljoen dollar per jaar bij zijn team. De veteraan hoeft echter niet op een flinke bonus te rekenen. Met zijn elfde plek in het kampioenschap projecteert Forbes geen extra inkomsten.

Bonussen worden sowieso niet zomaar rondgestrooid. Van de top tien mogen alleen Hamilton, Verstappen, Pérez en Lando Norris op een extra cheque rekenen aan het einde van dit seizoen, verwacht Forbes.

De top tien, inclusief bonussen:

1 Lewis Hamilton (Mercedes) $62 miljoen

2 Max Verstappen (Red Bull) $42 miljoen

3 Fernando Alonso (Alpine) $25 miljoen

4 Sergio Perez (Red Bull) $18 miljoen

5 Sebastian Vettel (Aston Martin) $15 miljoen

6 Charles Leclerc (Ferrari) $12 miljoen

7 Valtteri Bottas (Mercedes) $10 miljoen

8 Daniel Ricciardo (McLaren) $10 miljoen

9 Lando Norris (McLaren) $9 miljoen

10 Carlos Sainz (Ferrari) $8 miljoen