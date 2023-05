Het is geen geheim dat Max Verstappen momenteel één van de bestbetaalde F1-coureurs is. Volgens het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes schaart hij zich nu in de leeftijdscategorie tot 25 jaar ook in het rijtje van de drie best verdienende atleten ter wereld.

Jaarlijks stelt Forbes een lijst op met best verdienende sporters. In de algehele top tien vinden we Max Verstappen nog niet terug, die is nu nog voorbehouden aan grote namen zoals Cristiano Rolando, Lionel Messi, LeBron James en Roger Federer. Maar in de leeftijdscategorie tot 25 jaar komt de regerend wereldkampioen Formule 1 wel naar boven drijven en staat hij op een keurige derde plek. Alleen voetballer Kylian Mbappé (120 miljoen dollar) en NFL-speler Kyler Murray (70 miljoen dollar) moet hij nog voor zich dulden.

Salaris Max Verstappen

Welk bedrag werd er in het afgelopen jaar dan bijgeschreven op de rekening van Verstappen? Volgens Forbes streek hij tussen 1 mei 2022 en 1 mei 2023 een slordige 64 miljoen dollar op. 60 miljoen kwam via Red Bull binnen middels prijzengeld, salarissen en bonussen. De overige 4 miljoen verdiende hij buiten de baan, denk hierbij aan sponsorovereenkomsten. Hiermee wist de Nederlandse stercoureur onder anderen voetballer Erling Haaland (52 miljoen dollar) en NBA-speler Luka Doncic (47 miljoen dollar) achter zich te houden.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt weer in de winkel, met daarin alles over de door Max Verstappen gewonnen GP van Miami. In deze uitgave natuurlijk ook weer volop boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews. Met onder meer:

Max Verstappen: balen in Bakoe, meesterlijk in Miami

Reportage: Ernest Knoors wekt Arrows uit ’85 tot leven

Interview: Pierre Hamelin: de souffleur van Nyck de Vries

Reportage: hoe Haas meelift op Amerikaanse F1-gekte

Columns Rengers van der Zande & Amber Brantsen

Gallery: de allermooiste beelden van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!