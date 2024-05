Het team van Red Bull trapte het seizoen af als ongenaakbare kampioenen. Even leek dit jaar een herhaling te worden van het recordseizoen van 2023. Inmiddels hebben zowel Ferrari als McLaren een overwinning behaald en lijkt de dominantie van Red Bull geen zekerheid meer. De uitdagers zien hoe onrust binnen het team kansen biedt om de regerend wereldkampioen verder uit te dagen.

Terwijl grote upgrades de klok slaan, is het aan Red Bull om de positie van sterkste team te verdedigen. Zowel McLaren als Ferrari kloppen op de deur met flinke aanpassingen aan de auto. De Britse renstal wist in Miami al een gat te slaan met Red Bull en in Maranello maakt een veelbelovende upgrade zijn opwachting. In een seizoen dat maar liefst 24 races telt, kan er nog van alles gebeuren in het kampioenschap. Aan het team van Max Verstappen de taak om de leiding niet uit handen te geven.

Bij de concurrentie smullen ze van alle vraagtekens rond Red Bull. De storm rondom teambaas Christian Horner is inmiddels gaan liggen, maar met het vertrek van Adrian Newey in het vooruitzicht lijkt het nog steeds onrustig in Milton Keynes. Mercedes’ Toto Wolff kon eerder al onthullen dat hij meer en meer Red Bull-personeel zijn kant op ziet komen.

‘Duidelijk problemen buiten de auto’

Ook McLaren-CEO Zak Brown – die tevreden terugkijkt op Lando Norris’ eerste overwinning – ziet hoe Red Bull meer worstelt dan anders. In gesprek met de BBC geeft hij zijn kijk op de situatie in Milton Keynes. “Het zou een beetje voorbarig zijn om te zeggen dat hun tijd voorbij is”, gaf hij toe. “Maar met alles wat er gebeurd is dit jaar, en het vertrek van Adrian Newey, is het duidelijk dat er problemen zijn buiten de auto.”

Red Bull kende in 2023 een buitengewone dominantie; het team won 21 van de 22 Grands Prix. In het huidige seizoen klom de Oostenrijkse renstal – mede dankzij Max Verstappen – vier keer naar de bovenste trede van het podium. In het constructeurskampioenschap geniet het team een goede voorsprong op concurrent Ferrari.

