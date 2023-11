Aankomend weekend razen de Formule 1-auto’s over de strip van Las Vegas. Glitter en glamour sieren de Formule 1-paddock in de grote gokstad. Van een grootschalige openingsceremonie tot een warm welkom voor de coureurs. We hebben de leukste foto’s van de eerste dag in Vegas voor je verzameld.

De coureurs krijgen een speciaal onthaal. Onder de grote spotlights worden ze geïntroduceerd aan het publiek. Ondanks de grote show, zijn lang niet alle kaartjes verkocht voor aankomend weekend. (Foto: Motorsport Images)

En toch houdt niet iedereen van de show. Wereldkampioen Max Verstappen vindt het allemaal maar niets. Hij zegt er het volgende over: “Ik kom hier om te racen. We staan daar maar een beetje als clowns.”(Foto: Motorsport Images)

Toch levert het nu al schitterende plaatjes op. Een mooi vooruitzicht op de foto’s die gaan volgen aankomend weekend.(Foto: Motorsport Images)

Er is aan alles gedacht voor aankomend weekend. Alles is compleet ‘branded’ in de typische Vegas stijl. Zelfs het Formule 1-logo ontkomt niet aan een vleugje Vegas. (Foto: Motorsport Images)

Warm welkom

Een speciale groet aan Lando Norris. De jonge Brit kan rekenen op een warm welkom in de staat van Nevada. Laten we hopen dat het Norris in het echt beter afgaat dan op de Formule 1 game, want daar had hij aardig wat moeite met de baan. (Foto: Motorsport Images)

Je ontkomt er niet aan! Overal waar je kijkt in Vegas zie je Elvis Presley-impressionisten. Pierre Gasly kan wel genieten van het gezelschap. Misschien zingt de Fransman zaterdagavond laat wel ‘Viva Las Vegas’ mee met de impressionisten, mocht hij een goed resultaat behalen. (Foto: Motorsport Images)

Red Bull heeft zelfs hun banden een special tintje gegeven. Las Vegas is natuurlijk de grote gokstad. Vandaar dat Red Bull de sponsor Pokerstars heeft gebruikt om dit uit te lichten. Ze azen aankomend weekend op hun twintigste overwinning van het seizoen. (Foto: Motorsport Images)

Dan hebben we nog de grote bol die bij het circuit staat. Aston Martin maakt goed gebruik van dit imposante object. Het team van Fernando Alonso en Lance Stroll hoopt op het circuit evenveel aandacht te trekken met hun prestaties als met deze indrukwekkende vorm van reclame. (Foto: Motorsport Images)

De safetycar verkent de baan alvast. Regen in Las Vegas komt niet vaak voor, maar nu toevallig wel. Regen en koude temperaturen, een uitdaging voor de teams. (Foto: Motorsport Images)

