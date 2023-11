In het echt heeft nog nooit iemand op het circuit van Las Vegas gereden, maar in de officiële F1 Video Game is het circuit al enkele maanden beschikbaar. Lando Norris gaf fans enige tijd terug dan ook al een kans om het circuit te verkennen.



Norris is niet de enige coureur die al wat verkennende rondes heeft gedaan in het spel. Max Verstappen, die ook graag het F1-spel speelt, vertelde in Brazilië al dat hij ook het circuit van Las Vegas op was gegaan in virtuele vorm. Dat ging nog niet zo goed, grijnsde hij. “Ik geloof dat ik meer in de muur zat dan dat ik rechtuit ging. Laten we hopen dat dat niet meer zo is als ik daar straks ga rijden.”

