De naam van Ferrari-coureur Charles Leclerc is opgedoken in een opmerkelijk datalek rond hersengolfmetingen. Volgens een nieuw onderzoek zouden zijn breingegevens, verzameld via een zogenoemde focustraining-hoofdband, door een Chinees bedrijf zijn misbruikt en mogelijk zelfs zijn ingezet voor onderzoek naar militaire ‘supersoldaten’. De data van meerdere wereldberoemde topsporters zou in gevaar zijn.

De hoofdband in kwestie komt van het merk FocusCalm, dat hersenactiviteit meet en gebruikers zou helpen met concentratie- en ontspanningsoefeningen. Wat atleten niet wisten: het moederbedrijf BrainCo blijkt jarenlang te zijn gefinancierd door organisaties met nauwe banden met de Chinese overheid. Uiteindelijk verhuisde BrainCo zelfs naar China, waar de technologie volgens een grondig onderzoek van Hunterbrook Media werd doorontwikkeld voor militaire doeleinden.

Topsporters de pineut

Leclerc is niet de enige topsporter wiens naam in de documenten opduikt. Ook tennissers als Jannik Sinner en voormalig nummer één van de wereld Iga Swiatek zouden gebruik hebben gemaakt van FocusCalm. Daarnaast zouden Mikaela Shiffrin, de succesvolste alpineskiër aller tijden, én diverse spelers uit de Premier League de hoofdbanden hebben gebruikt.

Dat de data van deze apparaten mogelijk kan worden hergebruikt in een militaire context, werpt volgens onderzoekers serieuze vragen op over de veiligheid van dergelijke technologie. Voor Leclerc en andere topsporters is het voorlopig gissen welke gegevens precies zijn buitgemaakt en wat er uiteindelijk mee gebeurt.

