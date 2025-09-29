Lewis Hamilton kijkt – na zeventien Grands Prix met Ferrari – terug op een teleurstellend seizoen. Een enkele sprintzege daargelaten, laat de komst van de zevenvoudig wereldkampioen tot dusver te wensen over. Bovendien wacht hij nog steeds op zijn eerste podiumplaats met de Scuderia – een pijnlijk record dreigt. Volgens oud-coureur Marc Surer onderstreept deze ogenschijnlijke teloorgang van Hamilton zijn positie binnen de Formule 1.

Tegenover het Oostenrijkse tijdschrift Vollgas hekelde Surer het matige seizoen van Hamilton bij Ferrari. “Lewis is gewoon een verwend kind dat altijd in de beste auto’s heeft gereden”, klaagde hij. “Als de auto goed is, wint hij met gemak. Maar zodra hij niet de snelste auto heeft, raakt hij in de problemen.” Surer vergeleek hem met tweevoudig kampioen Fernando Alonso. “Hamilton is niet als Alonso; die kan wél met compromissen leven en het maximale uit de auto halen.”

Wat Surer nog het meest verbaast, is dat Hamilton zoveel moeite heeft met de besturing van de SF-25. De Brit deed dit jaar al meerdere keren zijn beklag over de rode bolide. “Dat had ik niet verwacht”, vervolgde de Oostenrijker. “Ik dacht dat hij dankzij zijn ervaring in elke race zou schitteren. Maar dat gebeurt niet.” Hamilton moet het dit jaar afleggen tegen teamgenoot Charles Leclerc, die al vijf keer op het podium stond en de Brit in de kwalificatieduels ruim heeft verslagen. Marc Surer reed tussen 1981 en 1985 zelf in de Formule 1, voornamelijk bij Arrows.

