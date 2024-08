De toekomst van Adrian Newey blijft onduidelijk: als het aan Flavio Briatore ligt, krijgt Newey het echter voor het zeggen bij Alpine. “Alles is nog mogelijk.”

Eerst was er de bijna zekere overgang van Newey naar Ferrari, een overgang waar volgens Fernando Alonso en anderen pas op het laatste moment een streep door ging. Daarna was het juist Alonso’s werkgever Aston Martin die de bij Red Bull vertrekkende topontwerper leek te hebben gestrikt. Ook de definitieve bekendmaking daarvan bleef tot nu toe uit. De reden kan zomaar eens Alpine zijn. Dat heeft zich, met nieuwe teamleiding, inmiddels ook gemeld aan het front.

Briatore is zoals bekend een van de nieuwe gezichten van de Franse renstal. De Italiaan maakte er speciaal zijn rentree voor in de sport, ondanks een schimmig verleden met straf voor ‘Crashgate’. Briatore is erop gebrand om Alpine weer een sportieve rol van betekenis te geven, net als de door hem gerekruteerde nieuwe teambaas Oliver Oakes. Het strikken van Newey zou een stunt zijn.

Wat is nodig?

Wat nodig is: geld en heel veel – of zelfs ongelimiteerde – technische vrijheid binnen het team. “Hij is op de markt, dus dan praten we”, blijft Briatore in eerste instantie cryptisch tegenover meerdere media. “Over ons had niemand het eerst, niemand sprak over Alpine. Maar hier zijn we dan: we hebben het geld, we hebben steun van de top, we hebben een goede groep mensen. Dus als zich een kans voordoet zullen we het niet laten om het team nog meer te verbeteren.”

Newey binnenhalen is echter geen garantie op succes, weet Briatore. “Eén man zal niet een heel team kunnen veranderen. Er zijn genoeg voorbeelden waaruit blijkt dat je niet alles kunt kopen: een cultuur om te winnen kun je bijvoorbeeld niet kopen. Er zijn genoeg mensen die alleen maar kopen, kopen, kopen. Maar het resultaat ervan staat er niet in altijd mee in verhouding.”

Wordt vervolgd dus, die jacht op Newey? “Alles is mogelijk”, besluit de Italiaan.

Lees hier alles over de GP van Italië in Monza

Vanaf donderdag in de winkel en nu al digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell en Rico Verhoeven, Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!