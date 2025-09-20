Flavio Briatore is niet te spreken over het niveau van de huidige generatie coureurs in de Formule 1. De Italiaanse zakenman is druk bezig met zijn beslissing over de tweede coureur bij Alpine, naast de recent gecontracteerde Pierre Gasly, maar is niet onder de indruk van zijn opties buiten de Franse renstal om. Behalve bij Max Verstappen voelt Briatore ‘niks’ voor de rest van de huidige grid.

Flavio Briatore is sinds 2024 de adviseur van Alpine, maar de Italiaanse zakenman heeft al een veel langere geschiedenis in de Formule 1. Zo stond hij in de jaren tachtig en negentig aan het roer bij Benetton, en was het Briatore die Michael Schumacher naar het team haalde. De tegenwoordige adviseur heeft dus heel wat coureurs de revue zien passeren, maar is minder onder de indruk van de huidige generatie op de grid. Briatore vindt dat het niveau van de huidige coureurs zelfs tegenvalt.

Het onderwerp kwam ter sprake voor Briatore, omdat hij nog aan het nadenken is over wie in 2026 de teamgenoot van Pierre Gasly bij Alpine wordt. Aan The Race vertelt de Italiaan dat huidig coureur Franco Colapinto en reservecoureur Paul Aron de twee overgebleven kanshebbers zijn. Hoewel Briatore ook heel even overwoog om een coureur van buiten de Alpine-renstal te kiezen, spreekt geen van de opties hem aan.

‘Boem’

“Ik zie geen andere mogelijkheden buiten Alpine”, vertelt Briatore openhartig aan The Race. “We zien wel andere, maar we voelen er niks bij, omdat de goede jongens ‘boem’ gaan. Ik weet nog dat toen Schumi (Michael Schumacher, red.) in Groep C bij Sauber reed, hij elke race won. GP2 was hetzelfde verhaal. Hamilton was ook bam, bam, bam, bam. Fernando reed in de Formule 3000 of zoiets, en hij won elke race. Ik herinner me dat ik Fernando testte. Ik zette Fernando in Minardi en Giancarlo belde me en zei: ‘Ik heb nog nooit zoiets gezien’. Als je Max even buiten beschouwing laat. De rest…?” Briatore haalt vervolgens alleen zijn schouders op.

