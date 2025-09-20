Het Formule 1-team van Williams heeft een nieuwe sponsor gevonden in kledingmerk Reflo. Het bedrijf, dat bekendstaat om zijn duurzame producten, gaat teamkleding ontwikkelen voor de Britse renstal. Indirect stapt profvoetballer Harry Kane hiermee ook in de Formule 1; de Engelse international is mede-eigenaar van het merk. Ook Williams-fans kunnen straks bij Reflo terecht voor officiële teamkleding.

“Voor Williams draait deze samenwerking om het samenbrengen van innovatie, prestaties en verantwoord design”, aldus Luke Timmins, merchandise-directeur van Williams. “Door samen te werken met Reflo kunnen we hoogwaardige, stijlvolle teamkleding leveren die voldoet aan de eisen van de autosport en tegelijkertijd duurzaam wordt vervaardigd. Samen stellen we nieuwe normen voor de sport en haar wereldwijde publiek.”

Bij Reflo, het bedrijf waar Harry Kane mede-eigenaar van is, zijn ze eveneens enthousiast over het partnerschap met Williams. “Dit is een cruciaal moment voor ons”, voegde medeoprichter Peter Philippou toe. “Deze samenwerking stelt ons in staat te laten zien hoe duurzaam design en baanbrekende prestaties naadloos kunnen samenwerken. De associatie met zo’n iconisch merk in de Formule 1 is een enorme mijlpaal voor ons en bevestigt Reflo’s positie als leider in hoogwaardige sportkleding.” Fans van Williams – en van Harry Kane – kunnen bij Reflo terecht voor uiteenlopende soorten teamkleding, van polo’s tot truien en van T-shirts tot jassen.

