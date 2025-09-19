Het team van McLaren kan het kampioenschap tijdens het raceweekend in Bakoe al claimen. De regerend wereldkampioenen werken sinds de seizoensstart in Melbourne toe naar een nieuwe, uiterst dominante titelslag. Coureur Lando Norris heeft er vertrouwen in dat de constructeurstitel dit weekend wordt beslist. Daarbij gaat hij in op wat McLaren de afgelopen twee jaar zo succesvol heeft gemaakt.

Tijdens de mediadag in Azerbeidzjan werd Lando Norris gevraagd naar de naderende constructeurstitel van McLaren. “Ik heb er relatief veel vertrouwen in”, reageerde hij optimistisch. “We zitten in deze positie omdat we het hele jaar al zo sterk zijn geweest. Het zou raar zijn als ik nu niet zou vertrouwen op nóg een goed weekend. Dat gezegd hebbende, hebben we in Monza gezien dat het nog steeds dicht bij elkaar zit en we absoluut niet onverslaanbaar zijn. Op stratencircuits presteren we sowieso minder goed. Vorig jaar heeft Oscar (Piastri, red.) hier weliswaar gewonnen, maar ook toen hadden we echt niet de snelheid van andere teams.”

“Tegelijkertijd ben ik ontzettend blij voor het team dat we zo vroeg al de constructeurstitel kunnen claimen”, vervolgde Norris. “Dat is een ongelooflijke prestatie. Als team hebben we keihard gewerkt om twee jaar op rij te winnen en onze titel te prolongeren. Voor mij is het natuurlijk mooi, maar voor het team betekent het alles. De mannen en vrouwen in het MTC (McLaren Technology Centre, red.) leven hier echt voor.”

Sleutelrol van Stella

Norris werd vervolgens gevraagd naar de sleutel voor het succes van McLaren in de afgelopen twee jaar. Wat was doorslaggevend? “Twee coureurs die het team respecteren en niet alleen aan hun eigenbelang denken”, reageerde hij. “Dat zie je nergens anders. Daarnaast natuurlijk het leiderschap van Zak Brown en Andrea Stella. Als ik iemand moet aanwijzen die echt doorslaggevend is geweest, dan is het Andrea wel. In het bijzonder de manier waarop hij het team en het personeel benadert”, besloot de Brit.

De papaja’s staan op dit moment op 617 WK-punten. Zoals het er nu voorstaat, is Ferrari de grootste uitdager voor een nieuwe titel, al is de kans klein dat de Scuderia nog een bedreiging gaat vormen. Ferrari volgt met 280 punten op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Het verschil bedraagt 337 punten, terwijl er na het raceweekend in Azerbeidzjan nog maximaal 346 punten te vergeven zijn. Als de Britse renstal het kampioenschap dus zo snel mogelijk wil claimen, moet het negen punten méér scoren dan Ferrari in Bakoe.

