De omstreden papaja-regels van McLaren houden de gemoederen flink bezig. Tijdens het laatste raceweekend in Italië baarden de Britten opzien toen ze Oscar Piastri vroegen zijn tweede plaats aan Lando Norris af te staan. Waarom? Omdat Norris een slechte pitstop had gehad. Kenners voorspellen dat Piastri in de toekomst een minder volgzame teamspeler zal zijn. Zo zou hij in Abu Dhabi bijvoorbeeld kunnen doen alsof zijn boordradio kapot is.

Lando Norris reed in Monza vóór zijn teamgenoot en titelrivaal. Echter, na een langzame pitstop verloor hij zijn tweede plaats aan Piastri. McLaren vond dat oneerlijk en vroeg de Australiër zijn teamgenoot voorbij te laten. Aanvankelijk reageerde Piastri dat langzame pitstops ‘onderdeel zijn van racen’, maar uiteindelijk stemde hij in met de teamorders. Het kostte hem drie WK-punten en een grotere voorsprong in het rijderskampioenschap. Tijdens een persconferentie in aanloop naar de GP van Azerbeidzjan werd hij opnieuw naar het voorval gevraagd.

“Ik denk dat we goed op één lijn zitten en uiteindelijk respecteer ik de beslissingen van het team”, vertelde Piastri. “Ik vertrouw erop dat ze hun best zullen doen om de juiste keuzes te maken. Uiteindelijk had ik het verdiend om op de derde plaats te eindigen in Monza”, voegde hij eraan toe. “Dat is het belangrijkste dat ik heb meegenomen. Ik was gewoon niet snel genoeg om de tweede plaats te mogen claimen.”

‘De vrede bewaren’

Toch gaan experts ervan uit dat Piastri tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi geen cadeautjes meer zal uitdelen. In een uitzending van Sky Sports legde oud-coureur Karun Chandhok uit dat Oscar vooral ‘de vrede wilde bewaren’ met het oog op de resterende acht races. Als de titel echt op het spel staat, is het immers ieder voor zich. “Ik ben er echt van overtuigd dat Piastri in Abu Dhabi zou zeggen: ‘Sorry, mijn boordradio is kapot’. Hij gaat zijn plek echt niet opgeven. Waarom zou hij?”, aldus Chandhok.

“Het is duidelijk dat de McLaren-coureurs een diplomatieke weg hebben ingeslagen voor Bakoe”, vervolgde hij. “Ze blijven het juiste antwoord immers ontwijken. Maar er is simpelweg geen enkele kans dat een coureur zijn positie nu nog opgeeft, ongeacht de race. Piastri deed het nu omdat ze nog acht weekenden moeten samenwerken en de onderlinge vrede willen bewaren, ook met het oog op de komende jaren. Maar als het om de titel gaat, is er geen kans dat ze elkaar laten passeren.”

