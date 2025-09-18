Lando Norris onthult dat McLaren zich niks aantrekt van de kritiek na de Grand Prix van Italië. De renstal werd na de race op Monza bekritiseerd vanwege de teamorder in de slotfase van de race. McLaren vroeg toen aan Oscar Piastri om zijn positie op te geven aan Norris. Volgens de Brit maalt het team er niet om dat veel mensen het met het besluit van McLaren oneens waren: ‘Ze mogen zeggen wat ze willen’.

Het was het meest besproken moment tijdens de afgelopen GP Italië: de controversiële teamorder vanuit McLaren in de slotfase van de race. Oscar Piastri kreeg door een langzame pitstop van Lando Norris de tweede plaats in handen, maar werd vervolgens vanuit het team opgedragen om de Brit voorbij te laten gaan. Dat deed de Australiër, waardoor Norris naderhand ook in het kampioenschap op de leider kon inlopen.

LEES OOK: Piastri zwijgt over afspraken McLaren na Monza: ‘Willen anderen niet wijzer maken’

Piastri verklaarde in de persconferentie op Bakoe al dat McLaren intern over het moment heeft gesproken, al wilde de Australiër niet verklappen wat de onderlinge afspraken binnen de Britse renstal voortaan zijn. Het team kreeg in de weken na de Italiaanse Grand Prix veel kritiek op de teamorder, onder meer van oud-coureur David Coulthard. Volgens de Schot voelde de opdracht aan Piastri ‘een beetje als manipulatie’.

Norris is niet verrast dat het moment zoveel stof deed opwaaien. “Niet in de wereld waarin we tegenwoordig leven, want dat is alles wat mensen willen doen, weet je, negatief zijn en slecht over anderen praten”, antwoordt de McLaren-coureur wanneer hem naar de negatieve reacties wordt gevraagd. “Je hebt natuurlijk krantenkoppen nodig. Je hebt ook mensen nodig die dingen lezen. Dus voor mij was het helemaal geen verrassing.”

LEES OOK: Norris en Piastri naar Le Mans? ‘Zeker een optie in de toekomst’

‘Niet ons probleem’

De kritiek op het besluit van McLaren in Monza heeft echter geen impact op het verdere plan van aanpak binnen het team, onthult Norris meteen. “We blijven dingen op onze manier doen, of mensen het er nu mee eens zijn of niet. Het is niet ons probleem en het kan ons niet echt schelen, dus we zijn tevreden. We concentreren ons op onszelf. Natuurlijk probeert het team het goed te doen. Of mensen het er uiteindelijk mee eens zijn, is niet ons probleem. We willen dat het eerlijk is. We willen dat het voor ons beiden gelijk is en daarna kunnen mensen zeggen wat ze willen.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.