Zien we McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri in de toekomst deelnemen aan de 24 Uur van Le Mans? Als het aan McLaren-CEO Zak Brown ligt wel. De Amerikaan onthult dat beide coureurs zeker openstaan voor een deelname aan de prestigieuze 24-uursrace. ‘Ik heb hierover met zowel Lando als Oscar gepraat’, onthult Brown alvast.

Max Verstappen zette in zijn vrije weekend tussen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan zijn eerste stappen in het endurance-racen. De Nederlander deed voor het eerst mee aan een race op de Nordschleife Nürburgring, en behaalde zo zijn A-licentie. Hiermee mag Verstappen voortaan meedoen aan GT3-wedstrijden op de beroemde Duitse baan.

De viervoudig wereldkampioen is echter niet de enige Formule 1-coureur met ambities buiten de koningsklasse om. Volgens McLaren-CEO Zak Brown willen ook zijn coureurs Lando Norris en Oscar Piastri in de toekomst aan een endurance-race meedoen, en wel aan de meest bekende van allemaal: de 24 Uur van Le Mans. “Ik heb hierover met zowel Lando als Oscar gepraat, en in de toekomst is dat zeker een optie”, onthult de Amerikaan tegen European Le Mans Series TV.

Line-up McLaren

McLaren staat vanaf 2027 weer met een team in het World Endurance Championship (WEC). De renstal is daarom druk bezig met het vinden van de juiste coureurs om dit nieuwe avontuur aan te gaan. “We willen zeker iemand met ervaring, maar ook een jonge coureur”, vervolgt Brown. “We hebben al een paar coureurs gecontracteerd, deze hebben we natuurlijk nog niet aangekondigd. Ook zijn er een paar coureurs waarmee we nog aan het onderhandelen zijn.”

Hoewel Brown nog niet al te veel wil loslaten over de line-up voor McLaren in het WEC, verklapt de Amerikaan wel alvast dat het in principe om twee coureurs gaat. “Dat is natuurlijk niet het geval bij Le Mans, daar moet je er drie hebben”, voegt Brown eraan toe. “De race in Qatar duurt ook tien uur, maar bij alle andere races hebben we een line-up van twee coureurs.”

