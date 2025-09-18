Oscar Piastri laat ook twee weken na de controversiële teamorders in Monza niks los over de onderlinge afspraken bij McLaren. De Australiër is al een tijdje in een titelgevecht verwikkeld met teamgenoot Lando Norris, en kreeg in Monza vanuit McLaren de opdracht om voor diezelfde Norris aan de kant te gaan. Piastri onthult in Bakoe dat binnen het team inderdaad is gepraat over het veelbesproken moment. De Australiër zegt vrede te hebben met zijn uiteindelijk derde plaats op Monza.

Hoewel McLaren voor derde keer dit seizoen moest toekijken hoe Max Verstappen er in Italië met de winst vandoor ging, stond het Britse team na de race alsnog in de schijnwerpers. Een controversiële teamorder in de slotfase van de Grand Prix – McLaren vroeg aan Oscar Piastri om Lando Norris na een langzame pitstop voorbij te laten – zorgde na de race voor genoeg gespreksstof. Ook de Australiër zei al meteen na het zwaaien van de zwart-witgeblokte vlag opheldering vanuit zijn team te willen, en onthult in Azerbeidzjan dat ook inderdaad te hebben gekregen.

LEES OOK: Norris en Piastri naar Le Mans? ‘Zeker een optie in de toekomst’

“Natuurlijk hebben we naderhand erover gepraat”, vertelt Piastri in de persconferentie in Bakoe. “Wat gebeurd is, is gebeurd. We praten binnen het team veel over hoe we willen racen, maar het meeste blijft onder ons. We willen de anderen ook niet veel wijzer maken, en niet te veel informatie weggeven. Maar bij McLaren zitten we allemaal op één lijn.”

‘Verdiende niet meer dan een derde plaats’

Op het moment dat Piastri in Monza gevraagd werd Norris te laten passeren, reed de Australiër op de tweede plek, achter uiteindelijke winnaar Max Verstappen. Had Piastri anders gereageerd als de zege van de Grand Pix op het spel had gestaan? “Dat was de situatie nu eenmaal niet”, houdt Piastri zich op de vlakte. “Het had het denk ik wel moeilijker gemaakt, maar ik zou het eigenlijk niet weten.” Piastri lijkt in ieder geval vrede te hebben met de uitkomst van de Italiaanse race. “Voor mij was de conclusie na Monza: ik verdiende het om niet hoger te eindigen dan de derde plaats. Ik was het hele weekend al gewoon niet snel genoeg.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.