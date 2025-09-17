Alpine-adviseur Flavio Briatore durft wel alvast een voorspelling te doen voor Lewis Hamilton in zijn verdere carrière als Ferrari-coureur. De zevenvoudig wereldkampioen wacht nog altijd op een podiumplaats bij zijn nieuwe team, en dreigt de eerste Ferrari-coureur te worden sinds Kimi Räikkönen die een heel seizoen in het Ferrari-rood lang niet op het podium terechtkomt. Briatore ziet Hamilton echter in 2026 sowieso weer voor zeges vechten: ‘Hij is altijd al geweldig geweest.’

Flavio Briatore is sinds 2024 weer actief in de Formule 1 als adviseur voor Alpine, maar heeft al een lange geschiedenis in de koningsklasse. Zo was de Italiaanse zakenman eerder teambaas bij Benetton en Renault. Briatore blikt tegenover Automoto.it terug op die tijd, en de relatie met Ferrari. “Niemand heeft mij ooit gevraagd om bij Ferrari aan de slag te gaan, maar ik weet wel dat ik toen ik bij Benetton werkte, Ferrari twaalf of dertien mensen bij ons vandaag moest plukken om te winnen”, vertelt de tegenwoordige Alpine-adviseur. “Dat begon toen met Michael Schumacher.”

Schumacher stond in 1996 voor het eerst aan de start van een Formule 1-race als Ferrari-coureur, maar het zou nog tot 2000 duren voordat de Duitser zijn eerste kampioenschap met de Italianen won. “Luca di Montezemolo (voormalig Ferrari-voorzitter, red.) was en is een geweldige manager met uitstekend leiderschap, maar zelfs hij moest vijf jaar wachten om de titel te winnen. Fred Vasseur zal op een gegeven momenten ook alle problemen bij het team oplossen.”

Hamilton

Briatore heeft tijdens zijn tijd in de koningsklasse ook de hele Formule 1-carrière van Lewis Hamilton kunnen volgen. De Italiaan durft daarom ook wel meteen een uitspraak te doen over de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen bij Ferrari. “De Formule 1 is vandaag de dag erg complex, met zeven auto’s die binnen twee tienden van elkaar rijden. Dit jaar is alleen McLaren echt competitief, maar volgend jaar wordt alles anders. Alpine zal weer voor podiumplaatsen vechten. En met de nieuwe auto’s zal ook Hamilton weer meedoen om de zeges. Hij is altijd al geweldig geweest.”

