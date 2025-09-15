Terwijl er in het huidige Formule 1-seizoen nog genoeg punten te vergeven zijn, verleggen meerdere teams de focus naar 2026. Volgend jaar staat er immers veel te veranderen in de koningsklasse. Zo stappen de teams voor het eerst sinds 2014 over op een nieuwe motorformule, waarbij nog meer nadruk komt te liggen op elektrisch vermogen. Ferrari zou werken aan een ‘agressief’ concept voor 2026, in de hoop motorgigant Mercedes af te troeven.

Waar Lando Norris en Oscar Piastri nog strijden om de titel van 2025, kijken veel andere coureurs al vooruit naar de nieuwe reglementen van 2026. Ingrijpende wijzigingen in zowel de aandrijflijn als het chassis staan garant voor een nieuwe pikorde in de Formule 1. De vraag is welke motorfabrikant als eerste de code kraakt en welke teams daar het meest van profiteren. Met het oog op 2026 heeft Ferrari de ambities voor het huidige seizoen enigszins getemperd. Charles Leclerc en Lewis Hamilton konden vooralsnog geen vuist maken tegen Max Verstappen en de beide McLaren-coureurs. Hoog tijd dus om na te denken over een radicaal motorontwerp voor 2026.

Agressief ontwerp

Meerdere bronnen melden dat teambaas Fred Vasseur bereid is risico’s te nemen met de volgende generatie krachtbronnen. Volgens geruchten werkt Ferrari aan een extreem licht en compact motorontwerp, dat maximale flexibiliteit moet bieden voor het chassis en het aerodynamische pakket. Daarmee breken de Italianen met de meer conservatieve route van Mercedes, volgens kenners nog altijd de meest geduchte partij in de ontwikkeling van motoren.

Er wordt gesproken over 3D-geprinte cilinderkoppen, geavanceerde legeringen, hogere kamerdruk en agressieve koeling. Daarbij zou Ferrari in 2026 met kleinere radiatoren gaan werken, wat weer slankere sidepods en dus meer aerodynamische efficiëntie oplevert. Betekent dat een terugkeer van het zero-pod-design van Mercedes in 2022? Wie weet. Het ontwerp van de Duitsers bewees in ieder geval dat een agressieve filosofie niet zonder risico’s is. En wat te denken van betrouwbaarheidsproblemen in de cruciale beginfase van deze nieuwe reglementencyclus? Of de gok van Vasseur en consorten zijn vruchten zal afwerpen, weten we pas in 2026.

