Na de Italiaanse GP stond aanvankelijk een motortop gepland binnen de Formule 1. Naar verluidt wilde FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem de mogelijkheden voor een terugkeer van de V8-motor bespreken. De vergadering werd echter voortijdig afgelast, omdat de Emirati op weerstand stuitte bij de leveranciers. FIA-topman Nikolas Tombazis legt uit waarom men huiverig is voor een nieuwe motorformule, al houdt hij de deur voor nieuwe discussies op een kier.

Voor donderdag 11 september stond een motortop gepland voor alle betrokken partijen, maar de FIA blies de bijeenkomt voortijdig af. Verschillende hooggeplaatste bronnen binnen de Formule 1 bevestigden tegenover BBC Sport dat de organisatie de bijeenkomst uitstelde, omdat de betrokken fabrikanten niet tot overeenstemming konden komen. Volgens de huidige regels moeten de partijen een meerderheidsakkoord bereiken om nieuwe motorvoorschriften door te voeren.

‘Onvoldoende consensus’

“De regelgeving kent een cyclus van vijf jaar en daarom denk ik dat eventuele wijzigingen een zeer brede consensus vereisen”, lichtte Nikolas Tombazis toe bij PlanetF1. “Er zijn gesprekken geweest over mogelijke veranderingen voor 2029 en daarbij waren ook de motorfabrikanten betrokken. De reden waarom de vergadering werd uitgesteld, is dat duidelijk werd dat er onvoldoende consensus zou zijn en dat het verkeerd zou zijn om een situatie te forceren.”

Het probleem is dat de motorleveranciers, zowel bestaande als toekomstige fabrikanten, al aanzienlijk hebben geïnvesteerd in de hybride V6 van 2026. “Men heeft al aanzienlijke investeringen gedaan in een bepaalde regelgevingscyclus”, bevestigde Tombazis. Toch sluit de FIA niet uit dat er in de toekomst opnieuw gesprekken komen over de V8. “Dat gezegd hebbende, blijft de discussie over hoe de toekomst eruit zal zien natuurlijk open”, besloot de Griek.

