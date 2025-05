Franco Colapinto maakt dit weekend zijn rentree in de Formule 1. Na een half seizoen met het team van Williams in 2024 erfde hij, in aanloop naar de GP van Emilia-Romagna, het stoeltje van Jack Doohan. Alpine deelde openlijk mee dat Colapinto een contract voor vijf races had getekend; daarna zou topadviseur Flavio Briatore een nieuwe afweging maken wat betreft de line-up. De Italiaan weerspreekt het team echter en verklaart dat er geen limiet zit aan het aantal races.

Na de GP van Miami werd Jack Doohan de laan uit gestuurd ten gunste van Franco Colapinto. Laatstgenoemde werd eind vorig jaar naar Enstone gehaald, na een indrukwekkend debuutseizoen bij Williams. Als test- en reservecoureur hijgde hij in de nek van Doohan, die vanaf de openingsrace in Melbourne al rekening moest houden met een vroege wissel. Het onvermijdelijke gebeurde, al maakte Alpine – en topadviseur Flavio Briatore – meermaals duidelijk dat Colapinto een contract voor slechts vijf races had getekend.

“Na de eerste races van het seizoen te hebben bekeken, hebben we besloten om Colapinto voor de komende vijf races naast Gasly in de auto te zetten”, luidde een officieel statement. Later werd daaraan toegevoegd: “De komende vijf races geven ons de kans om iets anders te proberen, en na deze periode zullen we onze opties beoordelen.” Duidelijke taal, al komt Briatore daar nu op terug – hij gunt Franco Colapinto veel meer tijd in de A525.

‘Dan zal hij voor altijd blijven racen’

“Ik moet zeggen dat ik ook meer van Jack Doohan had verwacht – misschien heeft hij een pauze nodig”, aldus Briatore tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports. “Franco (Colapinto, red.) zal zoveel racen als nodig is. Ik las ergens dat hij vijf Grands Prix zal rijden, maar nee, er is geen limiet aan zijn races. Hij moet snel zijn, niet crashen en punten scoren. Ik vraag hem alleen deze drie dingen – niet tien. Als hij het goed doet, zal hij voor altijd blijven racen.”

De wissel tussen Doohan en Colapinto volgde op het plotselinge vertrek van teambaas Oliver Oakes. Alpine heeft inmiddels een nieuwe teamvertegenwoordiger aangewezen, al is Briatore de facto de leider in Enstone. “Zijn (Oakes, red.) ontslag kwam na Miami vanwege een persoonlijke kwestie, en toen het gebeurde, had ik het ook niet verwacht”, lichtte Briatore toe. “Er gingen geruchten dat we ruzie hadden gehad, maar dat is niet waar – we hebben een goede relatie. Verder verandert er niets – de organisatiestructuur is een beetje verschoven, maar verder blijft alles hetzelfde. Voorlopig neem ik de leiding, maar dat ben ik wel gewend. Dit is niet mijn eerste schooldag”, besloot hij met een knipoog.

Franco Colapinto en Flavio Briatore (Getty Images)

