Flavio Briatore heeft vertrouwen in een ommekeer bij het team van Alpine. De Fransen zijn dit seizoen hekkensluiter in de Formule 1, maar met de steun van Renault-CEO François Provost en een veelbelovende Mercedes-motor in de auto hopen ze in 2026 op een revolutie. Na een lange periode van bestuurlijke onrust ziet Briatore bovendien een solide basis ontstaan voor toekomstig succes.

In juli kondigde Renault aan dat CEO Luca de Meo, die sinds 2020 bij het bedrijf werkte, wordt vervangen door François Provost. Ondertussen kampte Formule 1-team Alpine met eigen wijzigingen in het management. Waar de afgelopen jaren al veel prominenten de aftocht bliezen, te beginnen met teambaas Otmar Szafnauer, moest ook Oliver Oakes het veld ruimen. Na amper een jaar aan de top in Enstone kondigde hij onder controversiële omstandigheden zijn vertrek aan.

Topadviseur Flavio Briatore, die zelf ook genoeg controverses heeft gekend, zwaait sindsdien met de scepter bij Alpine. Hij benadrukte dat Renault nog altijd achter het Formule 1-programma staat, ondanks de huidige vormcrisis. “De nieuwe CEO is erg enthousiast over Alpine”, zei hij voorafgaand aan de GP van Italië. “Renault wil in de Formule 1 blijven. Ik ken François (Provost, red.) heel goed, en eigenlijk verandert er voor ons vrij weinig. Ook onze voorzitter, Jean-Dominique Senard, is een groot voorstander van de Formule 1.”

Focus op 2026

Toch benadrukte Briatore dat er nog steeds werk aan de winkel is voor Alpine, dat dit jaar slechts twintig WK-punten heeft gescoord. “We hebben betere resultaten nodig – dat is wat we volgend jaar moeten laten zien”, aldus de Italiaan. “Maar dit jaar is erg ingewikkeld voor ons.” Om de kansen voor 2026 te vergroten, stapt Alpine over op Mercedes-motoren. “We steken veel moeite in de auto voor 2026, zoals Toto Wolff al heeft gezegd”, verzekerde Briatore. “Maar de regels interpreteren blijft lastig.”

“Misschien hebben we een fout gemaakt door vanaf het begin van het seizoen geen updates door te voeren, en betalen we daar nu de prijs voor”, vervolgde hij. “Tegelijkertijd zitten tien à vijftien auto’s binnen drie tienden van elkaar. We weten dat we een grote achterstand hebben qua vermogen, qua motor, maar daarom willen we dit jaar snel vergeten. In 2026 vergaat het ons hopelijk beter.” Om de stabiliteit binnen het team verder te bevorderen, is Steve Nielsen aangetrokken als algemeen directeur. De Britse ingenieur was tijdens de hoogtijdagen van Renault al sportief directeur bij het team. “Dat is goed nieuws, ik ken Steve al heel lang”, besloot Briatore. “We hebben iemand zoals hij nodig – een teammanager. Ik verwacht dat hij van A tot Z de leiding neemt.”

