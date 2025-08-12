Max Verstappen schitterde onlangs in een YouTube-video van Ford Performance. Samen met autojournalist en presentator Chris Harris, bekend van onder meer Top Gear, testte hij een van de nieuwste scheurijzers van de Amerikaanse autofabrikant. In de openhartige gesprekken met Harris kwam bovendien een ontwapenend beeld naar voren van de viervoudig wereldkampioen. Harris gaf achteraf toe dat hij verrast werd door deze kant van Verstappen.

In The Car Podcast blikte Harris voor het eerst terug op de video en de interviews met Verstappen. De Britse presentator ging in op het negatieve beeld dat veel Britten hebben van de Nederlandse coureur en hoe dat totaal niet overeenkomt met de werkelijkheid. “De meeste mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben een vertekend beeld van Verstappen”, aldus Harris. “En daarom ben ik juist zo trots op dit filmpje.”

‘Hij is gewoon een van ons’

Harris wilde de video gebruiken om een eerlijk portret te schetsen van de échte Max Verstappen, en niet alleen de geduchte en soms stoïcijnse coureur die we kennen van de interviews op de grid. “Het zou te ver gaan om te zeggen dat we echt hebben veranderd hoe mensen over hem denken”, gaf hij toe. “Maar we hebben wel laten zien wie hij is. En eerlijk gezegd, hij is gewoon een van ons. Een heel, heel ongecompliceerde man die toevallig geboren is met ongelooflijke vaardigheden. Niemand kan echt begrijpen hoe hij een raceauto bestuurt.”

“Het is nog bizarder dat hij zich ook bewust is van zijn talent en dat hij goed kan verwoorden wat hij doet”, voegde Harris toe. “Hij kiest er alleen voor om niet al zijn geheimen prijs te geven in ons filmpje. Maar dat maakt het juist leuk, toch? Hij gaat zijn geheime recept echt niet verklappen. Eerlijk gezegd was hij gewoon heel relaxed en een genot om mee te werken. Ik wil niet overkomen als een soort sycofant – als hij een lul was geweest, had ik dat echt wel gezegd”, besloot Harris met een knipoog. Verstappen was eveneens enthousiast over de samenwerking. In de video geeft hij toe dat hij doorgaans niet houdt van mediaverplichtingen, maar wel oprecht heeft genoten van zijn tijd met Harris.

