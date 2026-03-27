Max Verstappen baarde donderdag opzien tijdens een officieel persmoment in aanloop naar de GP van Japan. Alvorens hij een groepje journalisten te woord wilde staan in de paddock, sommeerde hij Giles Richards, F1-verslaggever van The Guardian, om zijn biezen te pakken; anders wilde de Nederlander de media niet te woord staan. Richards heeft inmiddels een uitgebreide reactie gepubliceerd, waarin hij aangeeft het snel bij te willen leggen met Verstappen.

Allereerst: wat ging er vooraf aan het persmoment in Suzuka? Daarvoor moeten we terug naar vorig jaar, naar de FIA-persconferentie na afloop van de slotrace in Abu Dhabi. Verstappen had het kampioenschap daar met twee punten verloren. Richards vroeg hem destijds of hij spijt had van het incident tijdens de GP van Barcelona met George Russell, die hij volgens de stewards bewust had aangereden. De Nederlander kreeg daarvoor een straf, waardoor hij negen punten misliep. Verstappen reageerde in Abu Dhabi al geïrriteerd, maar in Japan kreeg de kwestie een staartje toen hij Richards figuurlijk de deur wees: “Wegwezen”, sommeerde de Nederlander.

In een reactie schrijft Richards het volgende: “Al met al ben ik buitengewoon bevoorrecht met het werk dat ik mag doen. Ik ben dan ook niet snel geneigd om te klagen, maar ik was diep teleurgesteld toen Max Verstappen besloot mij donderdag uit de zaal te zetten naar aanleiding van een vraag die ik aan het einde van vorig seizoen had gesteld. Suzuka was onze eerste ontmoeting in 2026”, legt Richards uit. “Toen hij me zag, staarde hij me aan, glimlachte en verklaarde dat hij niet zou praten totdat ik wegging. Ik ben nog nooit gevraagd een persconferentie te verlaten.” Volgens Richards is het allesbehalve gebruikelijk dat een lid van de pers op deze manier wordt geweerd. Bovendien stelt hij dat hij in het verleden altijd een goede verstandhouding had met de Nederlander.

Gevoelige snaar

“In meer dan tien jaar verslaggeving heb ik Verstappen misschien wel twaalf keer geïnterviewd, altijd vriendelijk en in een goed humeur”, herinnert hij zich. “Zijn uitzonderlijke talent leverde hem lof en bewondering op in die artikelen; kritiek was minimaal en bovendien terecht. Eén incident vorig jaar lijkt echter een gevoelige snaar te hebben geraakt. Ik was zeker verrast door de felheid van zijn antwoord en had misschien een nerveuze glimlach op mijn gezicht”, zei Richards over het incident in Abu Dhabi. “Maar ik vond het niet grappig en genoot er ook niet van om hem te plagen.”

“En zo kwamen we bij de persconferentie in Japan”, vervolgt de Engelsman. “Nadat mij was verteld dat hij niet zou praten tenzij ik wegging, vroeg ik of dat kwam door de vraag in Abu Dhabi. Dat bevestigde hij. Opnieuw was ik verrast. Misschien had ik weer een nerveuze grijns op mijn gezicht, wie weet? Ik vroeg hem nogmaals of het door die vraag kwam. ‘Ben je er echt zo boos over?’ vroeg ik, waarop hij antwoordde: ‘Ja. Ga weg.’ Dat deed ik keurig. Verstappen had de hele tijd geglimlacht. Misschien genoot hij gewoon van de machtsverhouding? De dag ging verder; er zijn belangrijkere problemen in de wereld dan een boze F1-coureur.”

Anonieme mail

Richards vertelt vervolgens dat hij kort daarna werd aangevallen via een anonieme mail. “Binnen twee uur had iemand mijn e-mailadres gevonden”, schrijft hij. “‘Jij bent het probleem’, stond erin. ‘Jij bent de giftige idioot die verantwoordelijk is voor de hele Britse vooringenomenheid in de F1.’ Ik heb X overigens niet geopend en ben ook niet van plan dat te doen”, voegde hij eraan toe, uit vrees voor meer negatieve reacties. Vanuit andere media kreeg hij wel de nodige steun. “Mijn collega’s in de pers waren unaniem geschokt en maakten zich zorgen om mijn welzijn. ‘Ongepast’, zei iemand, met een spottende blik op het gedrag van Verstappen. Met mij gaat het verder prima. Het meest ongemakkelijke is misschien wel om hierover in de eerste persoon te schrijven. Een journalist wil nooit zelf het onderwerp van het verhaal zijn, ook al lijkt dat nu onvermijdelijk.”

“Het incident en de nasleep zijn desalniettemin jammer”, concludeerde Richards. “Niet in de laatste plaats vanwege de beschuldigingen van partijdigheid. Zo eerlijk en objectief mogelijk verslag doen is altijd mijn doel geweest. Ik bewonder Verstappen nog steeds en hoop dat we in de toekomst een betere relatie kunnen hebben. Soms moeten er nu eenmaal moeilijke, ongemakkelijke vragen worden gesteld. Dat hoort bij het vak.”

