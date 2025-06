De broer van voormalig Alpine-teambaas Oliver Oakes, William Oakes, moet zich in april 2027 voor de rechter verantwoorden. William is verwikkeld in een strafzaak wegens het bezit van grote hoeveelheden crimineel geld. De zaak kwam aan het licht daags nadat Oliver Oakes zijn ontslag indiende bij Alpine. De Brit nam in juli 2024 nog het stokje over van Bruno Famin en werd daarmee de zoveelste teambaas die het team na korte tijd alweer verliet.

Oliver Oakes stapte na de GP van Miami op als teambaas van Alpine. Kort daarna werd zijn broer William aangeklaagd wegens het ‘overdragen van crimineel vermogen’. Op de donderdag voorafgaand aan het raceweekend in Florida werd hij gearresteerd met grote hoeveelheden contant geld op zak – 831.885 Britse pond, 46.120 euro en 10.000 Amerikaanse dollar. Oliver liet daarop zijn mediaverplichtingen op zondag verstek gaan en kondigde twee dagen later aan dat hij zijn functie bij Alpine neerlegde.

William Oakes is inmiddels tweemaal verschenen voor de Crown Court van Northampton, waar hij zijn onschuld betuigde en om borgtocht verzocht. Rechter Adrienne Lucking ging daarmee akkoord, waarna het proces is vastgesteld voor april 2027. Opvallend is dat William Oakes onlangs ook is teruggetreden als directeur van Hitech Grand Prix. Tot voor kort was hij – samen met zijn broer – mede-eigenaar van het Britse raceteam, dat onder andere actief is in de Formule 2 en Formule 3. Topadviseur Flavio Briatore trekt ondertussen aan de touwtjes bij Alpine.

