Nu Red Bull niet meer zo dominant is als het is geweest, wordt Max Verstappen nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Aston Martin of Mercedes. De viervoudig wereldkampioen ligt vooralsnog gewoon onder contract bij de ‘Rode Stieren’ en als het aan McLaren-CEO Zak Brown ligt, blijft dat ook zo. Hij heeft ‘ongelooflijk veel’ vertrouwen in de Mercedes-auto van 2026 en vreest het ergste als de Nederlander daarin rijdt.

De laatste keer dat de Formule 1 haar motorreglement herzag, heerste Mercedes van 2014 tot 2020. Van de meest recente aerodynamische verandering plukte Red Bull de vruchten, met vier opeenvolgende wereldtitels voor Max Verstappen als resultaat.

In 2026 gaan beide onderdelen op de schop. De auto’s worden kleiner, lichter en wendbaarder, terwijl het motorvermogen voor het eerst gelijk verdeeld zal zijn: 50 procent uit de verbrandingsmotor, 50 procent elektrisch. McLaren-CEO Zak Brown hoopt, met de ingrijpende veranderingen in aantocht, dat Verstappen bij Red Bull blijft in plaats van naar Mercedes over te stappen. “Als je het mij nu vraagt en als ik naar de huidige situatie kijk, zie ik Max liever bij Red Bull rijden dan bij Mercedes”, vertelde hij aan De Telegraph.

Comfortabel

Brown vreest simpelweg dat Mercedes opnieuw optimaal zal profiteren van de nieuwe reglementen, waardoor iemand als Verstappen zomaar eens weer onverslaanbaar zou kunnen worden. “Er wordt veel gepraat over de auto’s van volgend jaar, maar niemand weet zeker wie er het beste voor staat. Wat ik wel kan zeggen is dat ik ongelooflijk veel vertrouwen heb in Mercedes. Dan kijk ik naar hun staat van dienst als motorleverancier en naar hun lichaamstaal”, zei hij. “De laatste tijd zijn er veel partijen die willen dat het motorreglement wordt aangepast. Als je denkt dat je competitief bent, wil je niets veranderen. Bij Mercedes zie ik dat ze erg comfortabel lijken.”

