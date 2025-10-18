McLaren-CEO Zak Brown heeft zijn eerdere oordeel over het incident in de eerste bocht van de sprintrace in Austin bijgesteld. Waar hij direct na het ongeluk nog Nico Hülkenberg verantwoordelijk leek te houden voor de chaos waarbij beide McLarens uitvielen, kwam hij daar later op terug.

Bij het incident werd Oscar Piastri van achteren geraakt door Hülkenberg. De Duitser tikte vervolgens Lando Norris aan, wat voor beide McLaren-coureurs het einde van de race betekende. Een dure fout, maar volgens Brown is het uiteindelijk toch niet Hülkenbergs schuld.

“Ik heb het teruggekeken en ik denk dat ik van mening ben veranderd”, zei Brown tegenover Sky Sports F1. “Ik kan dit eigenlijk niet echt aan Nico wijten.” Brown gaf toe dat hij in het heetst van de strijd reageerde op wat hij op dat moment zag: “Ik was behoorlijk van slag door wat ik zag. Er gebeurden veel dingen in de eerste bocht, maar ik denk niet dat dit aan Nico lag.”

