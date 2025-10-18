Lance Stroll heeft een gridstraf van vijf plaatsen gekregen voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, na zijn aanrijding met Esteban Ocon in de sprintrace van zaterdag. De Canadees kreeg bovendien twee strafpunten op zijn superlicentie.

In ronde 16 probeerde Stroll op hoge snelheid aan de binnenkant van bocht 1 Ocon in te halen, maar remde veels te laat en reed vol op de achterkant van de Haas. Het gevolg: zware schade aan beide auto’s. De voorkant van Strolls AMR25 werd volledig vernield, terwijl bij Ocon het linkerachterwiel werd afgerukt.

LEES OOK: Contact tussen Stroll en Ocon in sprintrace Austin

De stewards gaven Stroll volledig de schuld van het incident. Naast de gridstraf kreeg hij ook twee strafpunten op zijn superlicentie, waarmee zijn totaal nu op zeven staat in de afgelopen twaalf maanden. Voor Haas kwam de klap extra hard aan: het team had in Austin de laatste upgrade van het jaar geïntroduceerd, maar die van Ocon werd direct tenietgedaan door het incident met Stroll.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.