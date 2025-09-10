Ook McLaren-CEO Zak Brown heeft kort gereageerd op de controversiële Italiaanse Grand Prix van de Britse renstal. Oscar Piastri werd in de slotfase van de race op Monza gevraagd teamgenoot Lando Norris te laten passeren, nadat de Brit door een trage pitstop achter de Australiër pas weer de baan opkwam. Brown prijst nu het wederzijdse respect van zijn twee coureurs.

De interne titelstrijd bij McLaren wordt alsmaar spannender naarmate het seizoen het einde nadert. Kampioenschapsleider Oscar Piastri heeft een voorsprong van 31 WK-punten op zijn teamgenoot Lando Norris, waardoor alles nog open ligt. Toch houdt McLaren nog altijd vast aan de Papaja-regels, die het team al sinds de start van het seizoen hanteert.

LEES OOK: Stella begrijpt ophef over teamorder McLaren niet: ‘Dit is eerlijk’

Diezelfde ‘Papaja-regels’ kwamen na de GP Italië weer in opspraak na een opvallende teamorder vanuit het team aan Piastri. Door een langzame pitstop verloor Norris zijn tweede positie in de race, achter leider Max Verstappen, aan zijn Australische teamgenoot. Piastri kreeg vervolgens over de boordradio te horen dat hij de Brit moest laten passeren.

‘Respect tussen Lando en Oscar’

Teambaas Andrea Stella verdedigde de beslissing van zijn team na de race meteen. “Wij vonden het meest eerlijke om de coureurs van plek te laten wisselen, naar de situatie van voor die stop”, vertelde de teambaas. Ook CEO Zak Brown benadrukt in zijn korte reactie op de controversiële race het ‘geweldige respect’ tussen coureurs Norris en Piastri.

“Een tweede en derde plaats in Monza!”, steekt de Amerikaan van wal op zijn sociale mediakanalen. “Geweldig werk van het team en respect tussen Lando en Oscar zorgt voor een volgende dubbele podiumplaats en kostbare punten. We blijven als team zo doorgaan, en de focus gaat nu op Bakoe.”

P2 & P3 in Monza! Great teamwork and respect from Lando & Oscar secures another double podium and valuable points. We keep pushing as a team, focus now on Baku. pic.twitter.com/NidDXCzaBR — Zak Brown (@ZBrownCEO) September 7, 2025

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

Lees het volledige verhaal over Max Verstappen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.