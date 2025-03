McLaren-CEO Zak Brown lijkt olie op het vuur te gooien omtrent Red Bulls keuze voor Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander kreeg in plaats van voormalig teamgenoot Yuki Tsunoda de felbegeerde Red Bull-promotie, maar kon zijn eerste race voor de Oostenrijkse renstal niet afmaken. Volgens Brown is Tsunoda de coureur die in het stoeltje naast Max Verstappen moet zitten.

Toen afgelopen december het vertrek van Sergio Pérez werd aangekondigd door Red Bull, was Yuki Tsunoda één van de twee kanshebbers om de Mexicaan op te volgen. Helaas voor de Japanner ging die eer uiteindelijk toch naar teamgenoot Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander maakte in Australië zijn debuut voor het Oostenrijkse team, maar kwam tijdens de kwalificatie al niet verder dan Q1.

Tsunoda, die als vijfde kwalificeerde, reed vervolgens op de zondag ook een significant betere race dan Lawson. De Nieuw-Zeelander haalde door een crash de eindstreep niet, terwijl de Japanner als twaalfde eindigde. Ook McLaren-CEO Zak Brown zag de hele saga zich ontvouwen, en kan maar tot één conclusie komen.

‘Rare coureurskeuze’

“Het gaat een spannend jaar worden”, vertelt de Amerikaan tegen Sky Sports. “Yuki deed het geweldig. Hij zou eigenlijk de coureur moeten zijn die in de Red Bull mag plaatsnemen, als je kijkt naar zijn prestaties.” Brown lijkt vervolgens nog meer olie op het vuur te gooien bij Red Bull. “Red Bull maakt soms rare coureurskeuzes.”

