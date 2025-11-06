McLaren-teambaas Zak Brown heeft duidelijk gemaakt dat zijn team, ook in een titelstrijd met Max Verstappen, vasthoudt aan een eerlijke strijd tussen zijn coureurs. De Britse renstal zal Lando Norris of Oscar Piastri niet voortrekken. De Amerikaan sprak openhartig over de mogelijkheid dat Verstappen de wereldtitel uiteindelijk voor de neus van McLaren zou wegkapen.

“Als dat gebeurt, schud ik hem de hand en zeg ik: ‘Job well done’”, zegt Brown resoluut in de Beyond the Grid-podcast. “Ik wil er zeker van zijn dat, als wij niet winnen, we worden verslagen door een ander – niet door onszelf. Dat is belangrijk.” De McLaren-baas verwijst met zijn woorden naar het beruchte 2007-seizoen, toen Fernando Alonso en Lewis Hamilton bij McLaren exact gelijk eindigden in punten, maar de titel naar Kimi Räikkönen ging. “We zijn ons heel bewust van 2007”, aldus Brown. “Twee coureurs met evenveel punten, één die vooraan eindigt. Maar we hebben twee rijders die allebei wereldkampioen willen worden. We racen om te winnen, niet om te verdedigen.”

Volgens Brown zal McLaren geen interne nummer één aanwijzen, zelfs niet als het kampioenschap op het spel staat. “Ik heb liever dat we alles geven, onze coureurs gelijk eindigen en de ander wint met één punt, dan dat ik nu tegen een van hen moet zeggen: ‘Ik weet dat je droomt van de wereldtitel, maar we hebben muntje gegooid en jij mag het niet proberen.’ Vergeet het maar”, zegt hij stellig.

Geen partijdigheid bij McLaren

De Amerikaan benadrukt dat McLaren geen van zijn coureurs zal voortrekken, omdat dat niet bij het team past. “Dat is niet hoe wij racen. Als 2007 zich opnieuw voordoet, dan is dat maar zo. Ik heb liever dat scenario dan welke andere uitkomst dan ook waarbij we partijdig zijn. Dat gaan we niet doen.” Met nog vier Grands Prix en twee sprintraces te gaan lijkt McLaren dus volledig in te zetten op een eerlijke, open strijd tussen WK-leider Lando Norris en teamgenoot Oscar Piastri – zelfs als Max Verstappen daarmee vrij baan krijgt om een vijfde wereldtitel te grijpen.

