Nu Mercedes onlangs heeft bevestigd dat Kimi Antonelli in 2026 bij het team zal blijven, heeft Toto Wolff zijn vertrouwen uitgesproken in de 19-jarige rookie. De teambaas verwacht dat iedereen volgend jaar de ‘echte Kimi’ zal zien en voorspelt, zacht gezegd, veel goeds voor de verdere carrière van de Italiaan.

Toto Wolff hengelde lange tijd naar de diensten van Max Verstappen. Toen bekend werd dat de regerend wereldkampioen ‘gewoon’ bij Red Bull blijft, namen de kansen voor zowel George Russell als Kimi Antonelli om bij Mercedes te blijven aanzienlijk toe. Na maanden van speculatie werd voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober bevestigd dat Russell en Antonelli ook in 2026 de line-up van de Silver Arrows vormen.

Antonelli’s eerste jaar in de Formule 1 is er een van hoge pieken en diepe dalen. Na een veelbelovende start – in Miami werd hij de jongste coureur ooit met een sprintpole – volgde een puntendroogte toen het Formule 1-circus Europa aandeed. Na zijn thuisrace op Monza kreeg de Italiaan van Mercedes een ‘schop onder de kont’ en verbeterde hij zijn prestaties aanzienlijk: hij werd vierde in Baku, vijfde in Singapore en zesde in Mexico.

Echte Kimi

Wolff is ervan overtuigd dat zijn 19-jarige pupil in 2026 opnieuw een stap voorwaarts zal zetten. “Kimi heeft een toekomst op de lange termijn”, zei de Mercedes-teambaas na de bevestiging dat Antonelli ook volgend jaar bij de Duitse renstal blijft. “Het is erg lastig om in deze generatie auto’s meteen te presteren zonder ervaring. Volgend jaar is een reset. Hij kent nu alle circuits, weet hoe hij met mediadruk omgaat en hoe hij binnen het team moet werken. Ik verwacht dat we volgend jaar de echte Kimi gaan zien.”

De Duitser voorspelt veel goeds voor de Italiaan. Op de vraag of hij gelooft dat Antonelli uiteindelijk wereldkampioen kan worden, gebaseerd op wat hij tot nu toe heeft laten zien, antwoordde hij: “Ja, absoluut.”

