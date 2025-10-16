Toto Wolff blikt terug op het wisselvallige debuutseizoen van Andrea Kimi Antonelli, die onlangs zijn contract bij Mercedes verlengde tot 2026. De jonge Italiaan stond onder grote druk en torenhoge verwachtingen, maar wist zich volgens de teambaas knap staande te houden.

“We wisten dat het een lastig seizoen zou worden als we hem slechts één jaar gaven onder het huidige reglement, aangezien de andere coureurs al ervaring hebben met deze auto’s”, legt Wolff uit. “De banden zijn bovendien bijzonder lastig te begrijpen.” Alsof dat nog niet genoeg was, moest Antonelli ook nog racen op circuits die nieuw voor hem waren. Daarbovenop kwam, volgens Wolff, de enorme nationale druk: “Veel circuits kende hij nog niet, en dan komt daar ook nog eens de enorme mediadruk bij kijken die je als Italiaan krijgt — dit land wacht al 50, 60 jaar op een wereldkampioen.”

Lessen voor volgend jaar

Toch leverde die zware uitdagingen ook mooie momenten op. “Hij heeft alles meegemaakt en toch goede resultaten behaald. Voor mij waren de poleposition in de sprintrace in Miami en het podium in Montreal de hoogtepunten – al waren er ook wat lastige races”, vertelt Wolff. De teambaas erkent dat vooral de mediadruk in Europa zwaar woog voor Antonelli. “De druk van de media was enorm. We hebben daarvan geleerd en hem sindsdien beter afgeschermd.” Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen: “De laatste twee races gingen echt goed, hij is weer terug op het juiste spoor.”

Met het oog op de toekomst kijkt Wolff vol vertrouwen vooruit. “Volgend jaar begint hij met een compleet andere uitgangspositie. Hij heeft nu alles gezien en meegemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat het een sterk seizoen voor hem wordt.”

