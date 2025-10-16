Lewis Hamilton beleeft bij Ferrari tot nu toe een uitdagend seizoen. Ondanks een sprintzege en een podiumplek in de sprint, verloopt het niet zoals hij had gehoopt. Na zes wereldtitels bij Mercedes hoopte hij in Maranello opnieuw te kunnen schitteren, maar dit jaar draait vooral om één doel: het voorkomen van een pijnlijk record.

Sinds zijn overstap naar Ferrari in 2025 heeft Hamilton in geen enkele Grand Prix het podium weten te bereiken. Daarmee staat hij in hetzelfde rijtje als Didier Pironi, die 18 races nodig had voordat hij voor Ferrari een top‑3-finish behaalde. Mocht Hamilton tijdens de GP van de Verenigde Staten opnieuw naast het podium grijpen, dan neemt hij alleen het ‘record’ in handen: de meeste Grand Prix’s zonder podium voor Ferrari. Een statistiek die hij met zekerheid níet wil claimen.

Race tegen de klok

Dat Hamilton tot nu toe geen indrukwekkende prestaties in het rood heeft laten zien, komt niet door gebrek aan inzet of ambitie. Tijdens het tweede raceweekend van het seizoen in China pakte hij al een sprintzege en in Miami stond hij wel op het podium tijdens de sprint, maar niet in de hoofdrace.

LEES OOK: Schumacher vergelijkt neef Mick met F1-coureurs: ‘Hij is beter dan Tsunoda’

De kalender nadert zijn einde en Lewis Hamilton weet dat hij in de laatste races podiumplekken moet scoren om dit onfortuinlijke hoofdstuk te voorkomen. Niet als kampioen, niet als racewinnaar — maar gewoon om niet de Ferrari-coureur te worden die in zijn debuutseizoen nooit op het podium stond.

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.