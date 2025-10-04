McLaren-CEO Zak Brown heeft ook gereageerd op het moment tussen Max Verstappen en Lando Norris tijdens de kwalificatie in Singapore. De Amerikaan begrijpt niet wat precies het probleem was, omdat volgens hem Norris de Nederlander niet in de wegreed. ‘Volgens mij was het echt een non-issue’, aldus Brown.

Het was een opvallend moment aan het einde van de kwalificatie in Singapore. Max Verstappen die zijn laatste snelle ronde moest afbreken, omdat hij in de vuile lucht van Lando Norris terechtkwam. De McLaren-coureur was op dat moment onderweg naar de pitstraat. De Nederlander kwam na de sessie erachter dat het Norris was die hem in de wegreed, maar wilde in de persconferentie niet al te lang bij het incident stilstaan.

“Ik denk dat het wel vrij duidelijk is dat het geen fijn moment was”, vertelt Verstappen eerlijk in de persconferentie. “Over het algemeen zijn we als coureurs altijd wel goed in op tijd aan de kant gaan voor anderen, ook al is dat soms lastig. In dit geval, had het wel voorkomen kunnen worden.”

‘Non-issue’

Het incident tussen Norris en Verstappen bleef ook bij het McLaren-kamp niet onopgemerkt. Volgens Zak Brown was met moment echter een ‘non-issue’. “Ik heb net de herhaling bekeken, en tenzij het de verkeerde herhaling was, kan ik eigenlijk niet zien waar ze (Red Bull, red.) het precies over hebben, wat betreft het blokkeren”, vertelt de Amerikaan aan Viaplay. “Volgens mij was het een non-issue. Misschien was er wat frustratie, of was het ietsjes afleidend.”

