McLaren-CEO Zak Brown analyseert de interne werking bij concurrent Red Bull. Volgens de Amerikaan is het Oostenrijkse team zo bang om stercoureur Max Verstappen te verliezen, dat het hele team op de Nederlander is afgestemd. ‘Als dat betekent dat ze een eenmansploeg moeten worden, een klein imperium voor één coureur, dan zijn ze daartoe bereid’, concludeert Brown.

Met vier wereldtitels en 68 Grand Prix-overwinningen op zijn naam, is Max Verstappen inmiddels één van de grootste coureurs binnen de Formule 1. De Nederlander zette de afgelopen jaren daarbij ook het ene na het andere record op zijn naam – waaronder die van de meeste opeenvolgende overwinningen in 2023 – terwijl zijn teamgenoten opeenvolgend het onderspit delfden naast de wereldkampioen. Volgens McLaren-CEO Zak Brown is Red Bull te veel gefocust op de Nederlander.

“Soms, lang nog voordat Christian Horner halverwege het seizoen 2025 wordt ontslagen, lijkt het wel alsof Max het team leidt”, schrijft de Amerikaan in zijn nieuwe boek Seven Tenths of a Second. “Iedereen lijkt onderdanig aan hem te zijn. Iedereen lijkt bang voor hem te zijn. De auto is zo op Max afgestemd dat het voor anderen moeilijk lijkt om er goed mee te rijden. Red Bull kiest meestal geen tweede coureur die een bedreiging vormt voor Max, anders zou Carlos Sainz een voor de hand liggende keuze zijn geweest (voor 2025, red.).” De Spanjaard moest eind 2024 plaatsmaken voor Lewis Hamilton bij Ferrari, en kwam na lang onderhandelen terecht bij Williams.

Angst bij Red Bull?

Volgens Brown is Red Bull ‘bang’ dat Verstappen het team verlaat. “Max is een briljante coureur en ze zijn doodsbang om hem te verliezen. Ze hebben ervoor gekozen om hem boven alles tevreden te houden”, vervolgt de CEO. “Als dat betekent dat ze een eenmansploeg moeten worden, een klein imperium voor één coureur, dan zijn ze daartoe bereid.” Brown is echter niet van plan om het voorbeeld van Red Bull te volgen bij zijn eigen team. “Dat is niet hoe ik McLaren wil leiden. Dat soort oneerlijkheid, het verstikken van concurrentie, maakt geen deel uit van onze bedrijfscultuur.”

