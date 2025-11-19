Max Verstappen begint strijdvaardig aan de laatste triple header van 2025. De Nederlander verbaasde iedereen, inclusief zichzelf, nog met zijn indrukwekkende inhaalrace in São Paulo, al liep leider Lando Norris met zijn Braziliaanse zege alsnog uit in het kampioenschap. Verstappen is echter niet van plan om de handdoek in de ring te werpen: ‘We zullen blijven pushen, want we hebben niets te verliezen’.

Max Verstappen verbaasde niet alleen vriend en vijand met zijn inhaalrace in Brazilië, maar ook zichzelf. De Nederlander begon vanuit de pitstraat aan de Grand Prix in São Paulo, maar kwam vlak achter Andrea Kimi Antonelli als derde over de finishlijn. “Brazilië was een speciale race voor ons”, blikt de wereldkampioen nog één keer terug in de Red Bull-preview. “Ik had niet gedacht dat een podiumplaats mogelijk was, maar het was echt een ongelooflijke ommekeer van het team en het laat zien dat we nooit opgeven.”

De focus gaat nu op de GP Las Vegas, de plek waar de Nederlander vorig jaar nog zijn vierde wereldtitel veiligstelde. “Nu we naar de laatste triple header gaan, zijn het de laatste loodjes naar het einde van het seizoen”, vervolgt Verstappen. “We zullen ons best doen en blijven pushen, want we hebben niets te verliezen.” De Nederlander staat momenteel 49 WK-punten achter op leider Lando Norris, terwijl Red Bull met Mercedes en Ferrari vecht om plek twee in het constructeurskampioenschap. “Vegas is een snel circuit, er is weinig downforce en de temperaturen lijken deze week vrij laag, dus we zullen goed met onze banden moeten omgaan.” Verstappen hoopt met name op de zondag ‘weer een positieve prestatie’ neer te zetten op The Strip.

Tsunoda hoopt op ommekeer

Ook teamgenoot Yuki Tsunoda voorspelt dat de temperaturen in de woestijnstad voor de nodige uitdagingen zullen zorgen. “Dat betekent dat we verschillende dingen moeten uitproberen om de auto zo goed mogelijk te laten presteren”, concludeert de Japanner. Tsunoda hoopt daarnaast na zijn zeventiende plaats in Brazilië het tij in Las Vegas te keren. “Hoewel Brazilië lastig voor me was, was mijn tempo wel goed”, ziet de coureur toch nog een lichtpuntje. “En als we dat kunnen herhalen, met een minder bewogen race, zouden we mee moeten kunnen doen. Ik heb sinds Brazilië hard getraind. De volledige focus gaat nu op de resterende races van 2025.”

