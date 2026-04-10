Martin Brundle vindt dat George Russell zich steeds meer zorgen mag maken over zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Na jaren wachten op een competitieve auto en een kans om mee te strijden om de wereldtitel, ziet Brundle hoe Russell nu ook moet oppassen voor zijn 19-jarige teamgenoot. De oud-coureur heeft daarom maar een advies voor zijn landgenoot: ‘Behandel Kimi Antonelli alsof hij Lewis Hamilton op zijn hoogtepunt is’.

Andrea Kimi Antonelli heeft voor het eerst in zijn carrière de leiding in het coureurskampioenschap in handen, en er wordt daardoor al gesproken over een eerste titelstrijd dit jaar voor de jonge Italiaan. Momenteel lijkt zijn teamgenoot George Russell zijn grootste rivaal. Een zorgwekkende positie voor de Brit, volgens oud-coureur Martin Brundle. “Als ik George was, zou ik me nu meer zorgen maken dan aan het begin van het seizoen”, aldus de tegenwoordige analist in de F1 Show-podcast.

“George heeft bij Williams keihard gewerkt en daar een jaar of twee langer doorgezet, gaat naar Mercedes net op het moment dat ze hun dominantie verloren, en moet dat allemaal maar slikken”, somt Brundle de carrière van Russell tot nu toe op. De Britse coureur reed tussen 2019 en 2021 drie seizoenen bij Williams, voordat hij Valtteri Bottas opvolgde bij Mercedes in 2022. Datzelfde jaar sloegen de Zilverpijlen bij het ingaan van het nieuwe reglement de plank volledig mis.

Advies voor Russell

“Nu lijkt het er echter weer op dat ze een kampioenschapsauto hebben en zou je zeggen dat George de overhand heeft”, vervolgt Brundle. “Maar ineens moet hij naar de andere kant van de garage kijken en denken: ‘Wacht even, dit is nog lang niet zeker. Ik moet die tiener nog verslaan’. En ik denk dat hij dat ook echt moet doen.” De oud-Formule 1-coureur heeft daarom advies voor zijn landgenoot. “Het zijn moeilijke tijden voor George en hij moet Kimi Antonelli behandelen alsof hij Lewis Hamilton op zijn hoogtepunt is en een bedreiging voor het kampioenschap.”

