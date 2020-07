Brundle: ‘Als Renault Alonso geen goede auto geeft, horen ze het wel van hem’

Het team van Renault heeft met Fernando Alonso volgens Martin Brundle een geweldige coureur binnengehaald aan wiens commitment niet getwijfeld hoeft te worden. Maar, haalt Brundle aan: “Hij is wel een beetje een heetgebakerd persoon, zoals een aantal teams wel heeft ondervonden.”

Het is natuurlijk een beetje een open deur intrappen, want wie kent Alonso’s uitbarstingen, over de radio (‘GP2 engine!‘) of anderzijds niet? De Spanjaard is in zijn eerste Formule 1-loopbaan met ruzie bij McLaren (in 2007) en Ferrari vertrokken, terwijl ook zijn eerste periode bij Renault eind 2006 niet al te hartelijk tot een einde kwam.

Na twee jaar afwezigheid keert Alonso straks in 2021 echter terug in de Formule 1, voor zijn derde stint bij het team van Renault. Geweldig voor de Formule 1, stelt Brundle op Sky Sports F1: “Fernando is namelijk box office en heel belangrijk voor de Formule 1.” Brundle twijfelt er bovendien niet aan dat Alonso ‘ontzettend gemotiveerd’ zal zijn. “Hij is een echte racer en ik denk dat hij de Formule 1 miste.”

Dat de 39-jarige Alonso zodoende een comeback maakt, verrast Brundle niet, al denkt de Brit dat het niet makkelijk zal worden voor de Spanjaard om grote successen te behalen in Franse dienst. “Want ze moeten een aantal zeer goede teams verslaan.” Dat de hoop er nu toch in zit, noemt Brundle niet meer dan logisch: “In het begin heb je altijd de wittebroodsweken, als je net bij een team komt.”

“Je droomt dan van podiums en wil kampioen worden. Dat hebben we al zo vaak gehoord. We hoeven er echter niet aan te twijfelen dat Fernando ook op zijn 39ste nog alles zal geven. Hij is echter wel een beetje een heetgebakerd persoon, zoals een aantal teams wel heeft ondervonden. Dus als Renault hem geen competitieve auto geeft, zullen ze dat zeker te horen krijgen.”

