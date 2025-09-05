Analist Martin Brundle vindt dat landgenoot Lewis Hamilton geluk heeft gehad met zijn gridstraf van vijf plaatsen na de Dutch GP. De Brit kreeg de straf voor het te hard rijden tijdens de dubbele gele vlag, en moet deze tijdens de GP Italië – de thuisrace van zijn team Ferrari – uitzitten. ‘Hij had geluk dat het geen gridstraf van tien plaatsen was’, concludeert Brundle.

Lewis Hamilton weet een dag voor de kwalificatie van de GP Italië al dat hij niet vanuit de top-vijf start op de thuisrace van Ferrari. De Brit kreeg in Zandvoort na de race een gridstraf van vijf plaatsen voor het te hard rijden terwijl dubbele gele vlaggen werden gezwaaid. Het incident gebeurde al veertig minuten voor aanvang van de Dutch GP, maar de straf werd pas vier uur na de Nederlandse race uitgedeeld aan Hamilton.

Geluksvogel

Voor de Ferrari-coureur zelf kwam de gridstraf als een ‘schok’, vertelde hij in Monza. Martin Brundle, oud-coureur en tegenwoordige analist, ziet Hamilton echter als een geluksvogel. “Het was een duidelijke straf”, vertelt Brundle op Sky Sports F1. “Lewis overtrad eigenlijk twee regels, gezien ook de (te hoge, red.) snelheid waarmee hij de pitstraat binnenreed op Zandvoort. Ik vind dat die straf tijdens de race had moeten worden opgelegd, zodat ze de kans hadden gekregen om die straf uit te zitten. Maar de twee fouten heffen elkaar niet op. Ik denk dat het team een deel van de verantwoordelijkheid moet nemen.”

Toch neemt de Brit het ook een beetje voor zijn landgenoot op. “Als je de sportreglementen, de technische reglementen, de internationale sportcode en ook de aantekeningen van de raceleider van een bepaald weekend leest, kun je niet verwachten dat de coureurs dat allemaal onthouden”, concludeert Brundle. “Wij hebben daar ook moeite mee. Zijn team had hem echter moeten waarschuwen. Ze mogen niet al te veel klagen over de straf. Ze hadden geluk dat het geen gridstraf van tien plaatsen was.”

