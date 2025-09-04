Het Grand Prix-weekend in Italië moet nog beginnen, maar nu al zijn de festiviteiten rondom nationale Italiaanse trots Ferrari van start gegaan. Duizenden tifosi reisden op woensdag af naar Milaan om alvast een glimp van coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton op te vangen. De zevenvoudig wereldkampioen voelt daarom ook alvast de ‘druk’ die met het rijden van de tweede thuisrace van Ferrari dit seizoen gepaard gaat. Gelukkig kan Hamilton rekenen op de hulp van ervaringsdeskundige Leclerc.

“Er ligt natuurlijk een enorme druk op ons als team”, blikt Lewis Hamilton in Zandvoort alvast vooruit op het weekend in Monza. “Vooral ik sta onder druk, omdat ik niet zo’n goed seizoen beleef. Hopelijk helpt de energie van alle aanwezige fans ons.” Wat in ieder geval niet helpt voor Hamilton, is de gridstraf van vijf plaatsen die hij tijdens de GP Italië moet incasseren. De Brit kreeg de straf voor het te hard rijden onder de dubbele gele vlag op Zandvoort.

Leclerc helpt zijn teamgenoot

Charles Leclerc, inmiddels ervaringsdeskundige in het omgaan van de verwachtingen van de tifosi, denkt dat zijn teamgenoot een grote schok te wachten staat in Monza. Ondanks dat Hamilton afgelopen mei al de GP Emilia-Romagna met een vierde plaats afsloot. “Zijn eerste Grand Prix-weekend op Monza zal anders zijn dan die van mij, omdat Lewis al zoveel geweldige momenten heeft beleefd”, vertelt de Monegask.

“Ik ben er vrij zeker van dat hij nog steeds geschokt zal zijn door hoe bijzonder deze week aanvoelt, maar hij heeft veel meer meegemaakt dan ik destijds.” Leclerc reed in 2019 zijn eerste jaar bij Ferrari, en pakte meteen tijdens de GP Italië de eerste winst voor het team op Monza sinds Fernando Alonso in 2010. “Ik kwam toen net van Sauber. Winnen in Monza met Ferrari was gewoon ongelooflijk. Het gebeurde allemaal tegelijk en het was behoorlijk gek. Maar de ervaring in Monza is uniek voor elke coureur, en vooral de eerste keer.”

Leclerc heeft daarom Hamilton alvast goed voorbereid op het Italiaanse Grand Prix-weekend. “Ik heb hem verteld hoe gek het gaat worden en hoe vermoeiend de week is. We hebben er een beetje over gepraat en ik denk dat hij er echt naar uitkijkt.” Wat prestaties betreft, is Leclerc echter minder optimistisch. “Ik hoop dat een van ons zal winnen. Dat zou heel bijzonder zijn. Ik denk niet dat we favoriet zijn, maar je weet maar nooit. Ik bedoel, de energie en de sfeer daar zijn gewoon heel, heel bijzonder.”

