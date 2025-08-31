Het dramatische weekend zit er voor Lewis Hamilton ook na zijn uitvalbeurt in Zandvoort niet op. De coureur krijgt na de Dutch GP nog een gridstraf van vijf plaatsen voor de GP Italië op Monza. Hamilton remde volgens de stewards niet genoeg af toen de gele vlag werd gezwaaid.

Naast de gridstraf komen er ook twee strafpunten op het racelicentie van Lewis Hamilton erbij. Het zijn de eerste strafpunten voor de Ferrari-coureur van het seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen, die al een dramatisch weekend in Zandvoort kende door zijn crash in de barrières, begint in ieder geval al niet vanaf een startplaats in de top-vijf aan de thuisrace van zijn team.

