Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle weet het zeker: Oscar Piastri komt na zijn vormdip in 2025 terug om revanche te nemen. De Australiër leidde vorig seizoen lange tijd in het coureurskampioenschap, tot aan zijn kleine vormdip na de GP Italië. Volgens Brundle heeft Piastri echter genoeg geleerd om een seizoen later terug te slaan: ‘Sommige van zijn overwinningen waren ook zo dominant’.

Oscar Piastri kwam tijdens de GP Abu Dhabi, de laatste race van het spannende 2025-seizoen, net dertien WK-punten tekort om mee te dingen naar de titel. Teamgenoot Lando Norris, die na de GP Mexico de leiding in het kampioenschap van de Australiër overnam, pakte zijn eerste wereldtitel, met slechts een verschil van twee punten met tweede plaats Max Verstappen. Piastri ging na de GP Italië door een kleine vormdip, waardoor hij uiteindelijk de titel verloor.

Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle denkt echter dat de Australiër dit seizoen veel sterker terugkomt. “Ik denk dat hij eerlijk gezegd met wraakzucht terugkomt”, vertelt de Brit tegen Sky F1. “Vorig jaar was voor hem deels pijnlijk, deels briljant. Hij heeft veel geleerd. Ik denk dat het algemeen bekend is dat hij op circuits met weinig grip niet het beste uit de auto en de banden haalt, dus hij weet dat hij dat moet oplossen. Maar sommige van zijn overwinningen waren zo dominant, zo indrukwekkend. Daar zal hij veel uithalen. We hebben hem geobserveerd. Hij is een ongelooflijk slimme jongen en hij is duidelijk competitief, en een harde werker. Ik denk dat hij terugkomt nadat hij een grote stap voorwaarts heeft gezet.”

‘Zin in 2026’

Zelf zei Piastri eerder ook al dat hij lering heeft getrokken uit zijn eerste titelstrijd in 2025. “Ik heb het gevoel dat ik vorig jaar (in 2025, red.) echt aan mezelf heb bewezen waartoe ik in staat ben”, aldus de McLaren-coureur. “Er zijn zeker nog dingen die ik moet verbeteren en waar ik aan moet werken, maar ik heb het gevoel dat ik echt een grote stap vooruit heb gezet. Die lessen kan ik meenemen naar welke regels we ook krijgen, dus ik heb er zin in.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

