George Russell is blij dat er met de introductie van de W17 een einde lijkt te zijn gekomen aan ‘porpoising’. Mercedes behoorde tot de teams die tijdens de vorige reglementencyclus het zwaarst werden getroffen door het stuiteren van de auto’s. Na meer dan 500 gereden rondes op het circuit van Barcelona afgelopen week – samen met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli – is Russell opgelucht dat er geen grote problemen lijken te zijn aan de 2026-uitdager: ‘Dat scheelt ons weer rugklachten’.

Het team van Mercedes reed tijdens de afgelopen testweek in Barcelona meer rondes dan ieder ander team. Meer dan 500 keer kwam de W17 over de start-finishlijn. Ook betreffende de snelheid lijkt het voorlopig wel goed te zitten bij de Zilverpijlen, al zijn de tijden nog niet representatief: George Russell dook op donderdag als eerste coureur in Barcelona onder de 1.17,000. Alleen Lewis Hamilton was op de vrijdag nog net wat sneller dan zijn oud-teamgenoot.

Russell was blij met hoe de eerste echte test voor de W17 is verlopen. “Ik denk dat dit een zeer positieve test was, om eerlijk te zijn”, zei de Brit naderhand tegen de media. “We hebben veel kilometers gemaakt met de auto, wat het belangrijkste doel van de test was. De auto rijdt prettig. Geen grote problemen, geen porpoising – wat goed nieuws is voor ons allemaal, want dat scheelt ons weer een paar jaar rugklachten. Al met al dus een paar goede dagen.”

‘Nog geen indicatie van de snelheid’

Vooral de betrouwbaarheid van de Mercedes viel ook de concurrentie op. Op alle drie de testdagen kon de W17 meer dan honderd rondes rijden. Volgens Russell is dat echter nog geen garantie voor de competitiviteit van de gloednieuwe bolide. “De auto werkt tot nu toe goed, maar het gaat niet om hoe goed hij werkt, het gaat om hoe snel hij over het circuit gaat”, aldus de Britse coureur. “En daar hebben we op dit moment nog geen indicatie van. We zitten min of meer op een redelijk goede plek, maar ik weet zeker dat er tussen nu en de volgende test in Bahrein nog veel zal veranderen. Andere teams zullen upgrades voor de auto meebrengen. Het is dus nog heel erg vroeg voor conclusies.”

